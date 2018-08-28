Подготовка к пятому Форуму регионов выходит на финишную прямую

По прогнозам, на V Форуме регионов Беларуси и России будут заключены контракты на общую сумму не менее полумиллиарда долларов.

Форум, напомним, состоится 10-12 октября в Могилеве. Работа идет по всем направлениям, заявила накануне заседания оргкомитета по подготовке и проведению форума его председатель, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина. Это касается и проблематики, связанной с развитием Союзного государства.

- Вопрос этот будет одним из самых обсуждаемых на форуме, - сообщила Марианна Щеткина корреспонденту "СОЮЗа". - Будут рассмотрены результаты деятельности Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, других интеграционных структур. Постоянный Комитет Союзного государства с этой целью занимается сейчас анализом законодательства и итогов выполнения договора о Союзном государстве. Вопрос о сближении наших стран будет заслушан на заседании одной из секций и озвучен на пленарном заседании. Главная цель - дальнейшее обеспечение равных прав граждан, хозяйствующих субъектов, построение рынка без изъятий и ограничений. Это вовсе не значит, что все в наших странах должно быть одинаково, это нереально. Но надо максимально сблизить условия, чтобы гражданам было удобно.

Насколько полно будет решена эта сверхзадача, во многом зависит от уровня подготовки форума. В частности, сейчас активно прорабатывается проект итогового документа пленарного заседания масштабной белорусско-российской встречи, в которой, как ожидается, примут участие президенты Беларуси и России. Предстоит определить приоритетные направления развития регионов двух стран как ключевого фактора интеграции.

Предварительно свое мнение на эту тему выскажут участники заседаний пяти тематических секций. Большие ожидания возлагаются на результаты работы Совета делового сотрудничества: впервые примерно по 30 представителей бизнеса и правительств двух стран соберутся в таком формате, чтобы обсудить актуальные проблемы экономического взаимодействия. Наконец, планируется придать ускорение межрегиональным контактам.

Ожидается, что на эту тему будет подписано около 50 соглашений между Правительством Беларуси, белорусскими регионами и субъектами Российской Федерации.

- Важны не только цифры, но и новое качество сотрудничества, которое планируется достигнуть, - прокомментировал корреспонденту "СОЮЗа" итоги заседания оргкомитета председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Владимир Пантюхов. - Например, впервые будут рассмотрены вопросы цифровизации наших экономик. Этому на форуме регионов будет посвящена работа секции, которую поручено возглавить мне вместе с председателем Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрием Мезенцевым. Планируем рассмотреть 6 подзадач в этом направлении и внести столько же предложений в итоговый документ форума. И в целом в широком формате будут рассмотрены актуальные вопросы белорусско-российского экономического взаимодействия. В том числе обеспечение равных условий деловой деятельности на территории Союзного государства, вопросы производственной кооперации и субконтрактации, устранение барьеров на пути экономического сотрудничества.

Досье "СОЮЗа"



IV Форум регионов Беларуси и России прошел 29-30 июня 2017 года в Москве. 30 июня состоялись пленарное заседание IV Форума и заседание Высшего Государственного Совета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина.



Форум регионов в 2017 году был посвящен сотрудничеству Беларуси и России в инновационной сфере. Во время форума работала выставка инноваций, на которой были представлены новейшие производственно-технические разработки, важнейшие совместные проекты в области промышленности и высоких технологий. Также была организована ярмарка-продажа белорусской продукции, в которой приняли участие около 60 предприятий Беларуси. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем включала 200 человек - это парламентарии, представители ведущих белорусских предприятий, деловые круги. На IV Форуме регионов Беларусь и Россия заключили контракты на $450 млн.