Полиция Лондона задержала на карнавале сотни нарушителей

Количество задержанных на карнавале в Лондоне увеличилось к вечеру понедельника до 373 человек. Также на празднике в Ноттинг-Хилл один человек получил легкое ножевое ранение, в 36 случаях у посетителей карнавала было изъято оружие, 30 полицейских были ранены.

Рекордное количество стражей порядка было задействовано в этом году во время карнавала, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Скотланд-Ярда. Каждый день на улицах района Ноттинг-Хилл работали до 7 тысяч полицейских. Усилить меры безопасности в дни фестиваля вынуждает рост насилия и преступлений, которые совершаются в том числе с применением холодного оружия.

Двухдневный карнавал в Ноттинг-Хилле – ежегодное мероприятие, которое организуется в конце августа. Этот праздник проводится уже более полувека. Ведущую роль в карнавале обычно играют представители британской афрокарибской общины, в особенности выходцы с островов Тринидад и Тобаго, которые составляли значительную часть жителей запада Лондона в 1950-х годах.

Ежегодно карнавал собирает свыше миллиона зрителей. У местных жителей это событие ассоциируется не только с праздником, но и ростом преступности во время его проведения.