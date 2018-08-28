Шесть человек получили легкие ранения в ходе акций протеста в саксонском городе Хемниц (во времена ГДР город Карл-Маркс-Штадт - Ред.) - об этом сообщила местная полиция. В отличие от немецких СМИ европейская пресса скупо освещала события на востоке Германии или попросту их не заметила.

Причины очевидны - события, аналогичные тем, что произошли в Хемнице, сегодня могут повториться в любом уголке Европы. И если в Германии, по крайней мере, на время удалось малой кровью приостановить межнациональные волнения - во вторник утром в Хемнице было относительно спокойно, то какой оборот подобные протесты примут во Франции, Италии или Австрии, прогнозировать сложно.

Официальный Берлин объясняет события в Хемнице якобы исторически сложившейся наклонностью к ксенофобии и праворадикальному мышлению, свойственным жителям восточных земель. Своего рода генетическим кодом восточных немцев, которые, в отличие от западных, менее толерантны.

Достаточно почитать соцсети, чтобы узнать: в студенческом Хемнице с населением в 250 тысяч человек уже давно существует район Sonnenberg, где "живет большое число иностранцев и проблемных слоев общества". Однако сам город прежде не считался опасным местом для приезжих. Как пишут побывавшие в Хемнице путешественники, "взрослое население с удовольствием скажет тебе пару слов на русском языке, и в целом горожане положительно относятся к славянам". А установленная в 1971 году в центре огромная голова Карла Маркса, сохранившиеся лозунги на памятниках советской эпохи "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", Дворец культуры шахтеров, построенный в 1950 году и с тех пор не менявший свой облик, придают населенному пункту особый шарм в глазах европейских туристов.

Впрочем, в 2016 году Хемниц попал в криминальные сводки, когда у его жителя, сирийского беженца Джабера аль-Бакра, полиция обнаружила на квартире несколько сотен граммов взрывчатого вещества большой мощности - такого же, как было использовано в ходе терактов в Париже и Брюсселе. В городе прошла крупномасштабная спецоперация. С тех пор никаких инцидентов федерального значения в Хемнице не наблюдалось.

Так было до понедельника, когда в городе в ночной драке погиб гражданин Германии, еще двое участников стычки получили тяжелые ранения. Погибшим оказался немец с кубинскими корнями Даниэль Хиллинг, учившийся на столяра. По горячим следам полиция задержала его убийц - ими оказались 21-летний и 22-летний выходцы из Ирака и Сирии. "Дойче велле" сообщило, что по слухам, которые ходят среди жителей Хемница, Хиллинг заступился за женщину, к которой с сексуальными домогательствами приставали мигранты. Полиция эту версию не опровергает, но и не подтверждает.

По слухам, Хиллинг был убит, когда заступился за женщину, к которой приставали мигранты

Как только информация о совершенном убийстве попала в СМИ, начались протесты. На первый митинг, который на месте гибели Хиллинга провела партия "Альтернатива для Германии", пришло около 100 человек. Люди возложили цветы и разошлись. Второй митинг состоялся по инициативе футбольных фанатов местного клуба. На него, откликнувшись на призывы в соцсетях, пришло около 2,5 тысячи человек - приехали сторонники праворадикальных сил из других городов Саксонии. В отличие от находящихся у власти немецких политиков и высоких полицейских чинов, сразу же приклеивших "ярлык" неонацистов к вышедшим на акцию протеста людям, очевидцы, чье мнение приводит "Дойче велле", утверждают: в акции принимало участие немало добропорядочных законопослушных горожан, убежденных, что "полиция миндальничает с беженцами, утаивает информацию о совершенных ими преступлениях, не обеспечивает безопасность на улицах".

В начале 2018 года жители немецкого города Котбус тоже вышли на акции протеста с требованием остановить прием мигрантов в их городе (за два года доля беженцев в 100-тысячном Котбусе увеличилась с 4,5 до 8,5 процента). Начались межнациональные стычки. Тогда на сторону протестующих встал бургомистр и министр внутренних дел земли Бранденбург. Благодаря тому, что власти оперативно отреагировали на разгорающийся конфликт, объявив, что город больше не будет принимать мигрантов, ситуацию удалось быстро взять под контроль. Однако в Хемнице все складывается иначе: официальный Берлин лишь подливает масла в огонь, заявив о своем возмущении "попытками распространять ненависть на улицах и охотой на людей разных национальностей", но при этом не слышит выступающих за ограничение миграции протестующих, публично причислив их всех к радикалам и ультраправым.

Европейские СМИ, стараясь не привлекать внимания к событиям в Хемнице, опасаются, что часть "гостей канцлера Меркель", как себя называют немецкие беженцы, как, впрочем, и "гости" французского президента Макрона или испанского премьера Педро Санчеса намеренно или случайно в состоянии спровоцировать в своих странах "мини-гражданскую войну". По мнению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, в Германии возникла "тенденция к ожесточению в обществе и снижению солидарности". События в Хемнице, а ранее в Котбусе при всей их внешней "локальности" не проходят бесследно для немецкого общества. И когда британская "Гардиан" в своем отчете о волнениях в Хемнице сообщает, что демонстранты выходили на улицы с лозунгами "Мы - народ" и "Лживая пресса" (лозунг Национал-социалистической партии Германии в 30-е годы. - "РГ"), они тем самым недвусмысленно напоминали официальному Берлину, к каким негативным последствиям приводит неспособность властей учитывать рост радикальных настроений в стране и наклеивание несправедливых политических ярлыков.

Добавлю, что во вторник вечером очередная акция протеста, вызванная событиями в Хемнице, состоялась возле земельного парламента Саксонии в Дрездене.