Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД в ближайшее время предоставить пакет документов для начала разрыва договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1998 года.

Сегодня украинский президент провел встречу с представителями украинского дипкорпуса, сообщает ТАСС. В своем выступлении Порошенко назвал договор анахронизмом. "Уже в ближайшее время я ожидаю от МИД необходимый пакет документов для начала реализации этот процесса", - подчеркнул он.

Напомним, в апреле этого года Порошенко на форуме по безопасности в Киеве заявлял о том, что внесет в Верховную Раду проект закона об одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Тогда он отметил, что останутся в силе положения договора, констатирующие, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицирован в декабре 1998 года.