Премьер Чехии предложил план по борьбе с нелегальными мигрантами

Премьер Чехии Андрей Бабиш потребовал разработать всеобъемлющий план ЕС по борьбе с нелегальными мигрантами, который будет подлежать обязательному исполнению всеми странами-членами Сообщества, сообщает газета Dnes.

"Если Италия или Мальта не принимают мигрантов, это может сделать Испания. Таким образом, нелегалы получают сигнал, что в Европу проникнуть все же можно", - критикует Бабиш.

Премьер считает, что три года прошли в бесполезных дебатах о квотах по распределению среди стран ЕС десяток тысяч мигрантов, прибывших, например, в Италию. "Чехия не примет ни одного мигранта. Этот шаг направлен не против Италии, а является "основополагающей стратегией" по борьбе с нелегальной миграцией", - утверждает чешский премьер. По его словам, Европа ясно должна дать понять, что переезд на жительство себя не оправдает. Андрей Бабиш заявил, что во время визита в Италию и на Мальту он будет настаивать на едином подходе в борьбе с нелегальной миграцией.

Между тем министр обороны Австрии Марио Кунасек предложил использовать армию для предотвращения проникновения нелегальных мигрантов в страны Европы. "В зоне своей территориальной ответственности" армейские подразделения могут помогать пограничной службе Frontex, численность которой до 2020 года увеличится до десяти тысяч сотрудников, транспортом, логистикой и разведкой. Солдаты могут быть задействованы также непосредственно во время пограничного контроля.

Австрийская сторона считает необходимым обеспечить правовые рамки по участию военнослужащих в охране границы. Для этого необходимо расширить мандат по использованию армии в рамках единой оборонной политики и политики безопасности (GSVP) на борьбу с нелегальными мигрантами. Ранее солдаты использовались в международных миссиях по поддержанию мира. Кунасек изложит свой план на неформальной встрече министров обороны ЕС, которая состоится в Вене в конце текущей недели.