Премьеры Hyundai на Московском международном автомобильном салоне 2018

Новости

Режиссер фильма "Два капитана 2" снимет "ошеломительное кино о Крыме" 15:55
В Норвегии выставили на продажу самый северный в мире виноградник 15:51
Под Керчью в античном городище нашли мраморную статую 15:50
В Анапе прошел фестиваль Союзного государства "Творчество юных" 15:45
На Урале завели дело на водителя смявшего маршрутку грузовика 15:44
В Москве начали испытание приподнятого пешеходного перехода 15:39
В Крыму противолодочные корабли начали поиски "Черной дыры" 15:39
В Таганроге сняли на видео "комариный апокалипсис" 15:38
Volkswagen покажет "внедорожный" Tiguan на Московском автосалоне 15:28
Бывшего гендиректора "Трансаэро" заочно арестовали за невыплату зарплат 15:25
Подготовка к пятому Форуму регионов выходит на финишную прямую 15:12
Toyota вложит 500 млн долларов в Uber для разработки беспилотных авто 15:12
Транспортная полиция с начала года изъяла более полутонны наркотиков 15:10
Роскомнадзор назвал условие для разблокировки Telegram 15:05
МВД объявило в розыск напавших на военный эшелон в Забайкалье 15:03
Видео: Как привиться от гриппа во время шопинга 14:32
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет 14:31
Премьер Чехии предложил план по борьбе с нелегальными мигрантами 14:30
В школах Петербурга предложили запретить продавать чипсы и газировку 14:30
В Кургане пьяный водитель стал причиной смерти детей в ДТП 14:30
Обвинительницу Вайнштейна уволили с ТВ из-за подозрений в изнасиловании 14:26
"Заряженная" Lada Granta появится в следующем году 14:25
МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму 14:22
Трамп обвинил Google в распространении "плохих новостей" о нем 14:22
Эскизный проект Союзного спутника будет готов в этом году 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию
Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию
28.08.2018 15:30
Проект: Пресс-релизы

Премьеры Hyundai на Московском международном автомобильном салоне 2018

Компания Hyundai объявляет о том, что в рамках Московского международного автомобильного салона (29 августа - 9 сентября 2018 года) состоятся российские премьеры нового поколения Hyundai Santa Fe и нового Hyundai Tucson. Кроме того, впервые в Москве будет показан электромобиль Hyundai IONIQ.
Фото: Хендэ Мотор СНГ Фото: Хендэ Мотор СНГ
Фото: Хендэ Мотор СНГ

На стенде Hyundai размером 1512 м², который расположится в зале №14 павильона №3 МВЦ "Крокус Экспо", посетители смогут также познакомиться с остальными моделями марки: самым продаваемым кроссовером в России Creta, седанами Solaris, Elantra и Sonata, а также обновленным микроавтобусом H-1.

Главной премьерой бренда на ММАС-2018 станет новое поколение Santa Fe. Мировая премьера четвертого поколения флагмана марки состоялась в марте 2018 года, на Женевском Международном автосалоне.

Новое поколение Santa Fe предлагает один из лучших в классе пакет безопасности с уникальными для отрасли решениями. Среди них инновационная функция контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert), система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади, система безопасного выхода (Safety Exit Assist).

Модель агрегатируется несколькими вариантами двигателей: бензиновый 2,4-литровый мотор мощностью 188 л.с. с 6-ти ступенчатой автоматической трансмиссией и 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 200 л.с. в сочетании с новой 8-ми ступенчатой АКПП. Все автомобили комплектуются системой управления полным приводом HTRAC.

На ММАС-2018 посетители смогут впервые в России увидеть новый кроссовер Hyundai Tucson. Модель претерпела ряд изменений в дизайне экстерьера и интерьера. Во внешнем облике новинки выделяется передняя часть - каскадная решетка радиатора в фирменном стиле Hyundai, крупный передний бампер и полностью светодиодные фары.

Модель агрегатируется бензиновыми двигателями двух типов: объемом 2.0 л и мощным турбированным мотором объемом 1.6 л. Кроме того, доступен дизельный двигатель объемом 2.0 л мощностью 185 л.с. с новой 8-ми ступенчатой автоматической трансмиссией.

Электромобиль Hyundai IONIQ, который в России впервые был представлен на выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге, теперь можно будет увидеть в Москве.

Hyundai IONIQ - автомобиль с тремя электрофицированными силовыми агрегатами (Hybrid, Plug-In Hybrid и Electric) на выбор. На ММАС-2018 будет представлен Hyundai IONIQ Electric. Модель воплощает концепцию электрической мобильности Hyundai и является частью глобальной экологической стратегии Hyundai Motor, которая предусматривает выпуск 14 "зеленых" моделей к 2020 году. Hyundai IONIQ - экономичный автомобиль, отличающийся минимальным объемом вредных выбросов без ущерба для аэродинамики и ходовых характеристик. Модель дважды отмечена наградой GOODDESIGN® Awards, а также получила максимальную оценку в рейтинге безопасности от Euro NCAP - независимой организации, занимающейся оценкой автомобилей.

Пресс-конференция бренда Hyundai в рамках Московского международного автомобильного салона состоится 29 августа 2018 года. Для широкой публики экспозиция будет доступна с 31 августа 2018 года.

Пресс-релиз предоставлен компанией «Хендэ Мотор СНГ»

 

Компании Пресс-релизы компаний
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков объяснил важность учений "Восток-2018"
Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве
Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍
"Мировой Центробанк" предсказал глубокий кризис из-за торговых войн