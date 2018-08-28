Премьеры Hyundai на Московском международном автомобильном салоне 2018

Компания Hyundai объявляет о том, что в рамках Московского международного автомобильного салона (29 августа - 9 сентября 2018 года) состоятся российские премьеры нового поколения Hyundai Santa Fe и нового Hyundai Tucson. Кроме того, впервые в Москве будет показан электромобиль Hyundai IONIQ.

На стенде Hyundai размером 1512 м², который расположится в зале №14 павильона №3 МВЦ "Крокус Экспо", посетители смогут также познакомиться с остальными моделями марки: самым продаваемым кроссовером в России Creta, седанами Solaris, Elantra и Sonata, а также обновленным микроавтобусом H-1.

Главной премьерой бренда на ММАС-2018 станет новое поколение Santa Fe. Мировая премьера четвертого поколения флагмана марки состоялась в марте 2018 года, на Женевском Международном автосалоне.

Новое поколение Santa Fe предлагает один из лучших в классе пакет безопасности с уникальными для отрасли решениями. Среди них инновационная функция контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert), система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади, система безопасного выхода (Safety Exit Assist).

Модель агрегатируется несколькими вариантами двигателей: бензиновый 2,4-литровый мотор мощностью 188 л.с. с 6-ти ступенчатой автоматической трансмиссией и 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 200 л.с. в сочетании с новой 8-ми ступенчатой АКПП. Все автомобили комплектуются системой управления полным приводом HTRAC.

На ММАС-2018 посетители смогут впервые в России увидеть новый кроссовер Hyundai Tucson. Модель претерпела ряд изменений в дизайне экстерьера и интерьера. Во внешнем облике новинки выделяется передняя часть - каскадная решетка радиатора в фирменном стиле Hyundai, крупный передний бампер и полностью светодиодные фары.

Модель агрегатируется бензиновыми двигателями двух типов: объемом 2.0 л и мощным турбированным мотором объемом 1.6 л. Кроме того, доступен дизельный двигатель объемом 2.0 л мощностью 185 л.с. с новой 8-ми ступенчатой автоматической трансмиссией.

Электромобиль Hyundai IONIQ, который в России впервые был представлен на выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге, теперь можно будет увидеть в Москве.

Hyundai IONIQ - автомобиль с тремя электрофицированными силовыми агрегатами (Hybrid, Plug-In Hybrid и Electric) на выбор. На ММАС-2018 будет представлен Hyundai IONIQ Electric. Модель воплощает концепцию электрической мобильности Hyundai и является частью глобальной экологической стратегии Hyundai Motor, которая предусматривает выпуск 14 "зеленых" моделей к 2020 году. Hyundai IONIQ - экономичный автомобиль, отличающийся минимальным объемом вредных выбросов без ущерба для аэродинамики и ходовых характеристик. Модель дважды отмечена наградой GOODDESIGN® Awards, а также получила максимальную оценку в рейтинге безопасности от Euro NCAP - независимой организации, занимающейся оценкой автомобилей.

Пресс-конференция бренда Hyundai в рамках Московского международного автомобильного салона состоится 29 августа 2018 года. Для широкой публики экспозиция будет доступна с 31 августа 2018 года.

Пресс-релиз предоставлен компанией «Хендэ Мотор СНГ»