Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству объявляет о приеме с 3 сентября 2018 года документов на соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства за 2018 год.

Представления на соискателей указанной премии и прилагаемые к ним материалы направляются в Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству почтовым отправлением по адресу: 103132, г.Москва, Старая пл., д.4, подъезд 6, аппарат советника Президента Российской Федерации В.И.Толстого. Телефоны для справок по личному приему представлений: (495) 606-35-36, (495) 606-80-00.

Срок приема документов истекает 14 декабря 2018 года.

Требования к оформлению документов и материалов, представляемых на соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Положением о Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 485 "Об утверждении Положения о Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и Положения о Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства" (далее - Положение).

2. Лицо, обладающее в соответствии с пунктом 9 Положения правом выдвижения на соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства (далее - Государственная премия), направляет в Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству (далее - Совет) представление, оформленное в виде письма, в котором указываются:

а) вклад соискателя в развитие отечественной и мировой культуры с учетом критериев, предусмотренных пунктом 2 Положения, включая краткое изложение существа выдающихся достижений либо перечень особо значимых литературных произведений или творческих работ соискателя, иные результаты его творческой деятельности, существенно обогатившие отечественную и мировую культуру;

б) сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании его творческих достижений, к которым относятся награды и премии Российской Федерации, иностранных государств, а также международные премии, награды и призы;

в) краткая обобщающая формулировка (резюме), в которой говорится, за какие выдающиеся достижения в области литературы и искусства предлагается присудить Государственную премию;

г) перечень прилагаемых материалов.

3. Если в соответствии с пунктом 5 Положения на соискание Государственной премии выдвигается коллектив соискателей (не более трех человек), в представлении указываются предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований сведения о каждом соискателе.

4. Представление подписывается лицом, выдвинувшим кандидатуру (коллектив) на соискание Государственной премии. В подписи указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, место работы или род занятий, адрес места жительства, номер телефона, прикладывается копия документа, подтверждающего наличие у выдвигающего лица права выдвижения на соискание Государственной премии.

5. Рекомендуемый объем представления - до 7 страниц. К представлению прилагаются анкетные данные соискателя (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, место работы или род занятий, почетное звание, ученая степень, ученое звание (при их наличии), адрес места жительства, контактные номера телефонов), подписанные им лично, копия первой страницы общегражданского паспорта. Совет должен быть извещен об изменениях в указанных сведениях, произошедших в период рассмотрения представления.

Также прилагаются опубликованные литературные произведения или творческие работы, указанные в представлении. Кроме бумажной версии материалов, необходимо представить электронные версии представления, перечня прилагаемых к представлению материалов, а также электронные версии наиболее значимых работ (в форматах Adobe PDF или Word). Работы, обнародованные иным способом, могут представляться в форме кино-, фото-, видео- или аудиоматериалов, а также в иной форме.

6. Все документы и материалы выдвигающее лицо представляет лично в Совет (документы - в одном экземпляре, прилагаемые материалы - в двух экземплярах). Если указанное лицо не может представить документы и материалы лично, они могут быть переданы в Совет через другое лицо или направлены по почте. В этом случае подлинность подписи лица, выдвигающего кандидатуру на соискание Государственной премии, удостоверяется нотариально либо в другом установленном законодательством порядке.

7. Представления, не отвечающие настоящим Требованиям, а также представленные в Совет вне установленных сроков, к рассмотрению не принимаются.

8. Представления, а также прилагаемые к ним материалы возврату не подлежат.