Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству объявляет о приеме с 3 сентября 2018 года документов на соискание премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год.

Представления на соискателей указанной премии и прилагаемые к ним материалы направляются в Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству почтовым отправлением по адресу: 103132, г.Москва, Старая пл., д.4, подъезд 6, аппарат советника Президента Российской Федерации В.И.Толстого. Телефоны для справок по личному приему представлений: (495) 606-35-36, (495) 606-80-00.

Срок приема документов истекает 1 ноября 2018 года.

Утверждено

Советом при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 25 мая 2015 г.

Требования к оформлению представлений на соискателей премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и прилагаемых к ним материалов

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Положением о премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (далее - Положением), утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2013 г. № 915 "О премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества" (далее - премии Президента).

2. Лицо или художественные, ученые и научные (научно-методические) советы организаций культуры, образовательных и научных организаций, обладающие в соответствии с пунктом 10 Положения правом выдвигать кандидатуру на соискание премии Президента, представляют в Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству (далее - Совет) представление, оформленное в виде письма, содержащее:

а) резюме, содержащее перечень произведений литературы и искусства, реализованных творческих и исследовательских проектов в сфере культуры, иные результаты соискателя, являющиеся значительным вкладом в культуру Российской Федерации, завершающееся обобщающей формулировкой, в которой говорится, за какие достижения в области культуры предлагается присудить премию;

б) сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании его творческих или научных достижений, к которым относятся государственные премии и награды Российской Федерации, премии и награды общественных организаций, в том числе полученные по итогам конкурсов и фестивалей, награды и премии иностранных государств, международные премии, награды и призы;

в) перечень прилагаемых материалов.

3. Если в соответствии с пунктом 6 Положения на соискание премии Президента выдвигается коллектив соискателей (не более трех человек), в представлении указываются предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований сведения о персональном вкладе каждого соискателя в общие результаты деятельности, сведения о наличии у каждого из соискателей премий, призов и иных наград.

4. Представление подписывается лицом, выдвинувшим кандидатуру (кандидатуры) на соискание премии Президента, которое указывает свои фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, адрес места жительства, место работы или род занятий, лауреатское, ученое и (или) почетное звание, контактные телефоны, а также прилагает копию документа, подтверждающего наличие у данного лица права выдвижения на соискание премии Президента.

В случае выдвижения кандидатуры художественным, ученым, научным (научно-методическим) советом организации культуры, образовательной и научной организации, представление подписывает председатель совета либо лицо, председательствующее на заседании. К представлению совета прилагается протокол (выписка из протокола) заседания соответствующего совета с решением о выдвижении кандидата (кандидатур) на соискание премии, а также полные реквизиты организации.

5. Рекомендуемый объем представления - до 7 страниц. К представлению прилагаются: анкетные данные каждого соискателя (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, адрес места жительства, контактные номера телефонов, место работы или род занятий, ученая степень, ученое звание, почетное звание), подписанные им лично, копия первой страницы общегражданского паспорта. Совет должен быть извещен об изменениях в указанных сведениях, произошедших в период рассмотрения представления.

Также прилагаются опубликованные творческие и научные работы, литературные произведения, за создание которых их автор выдвигается на соискание премии Президента. Кроме бумажной версии материалов необходимо представить электронные версии представления, перечня прилагаемых к представлению материалов, перечня трудов (научные монографии, статьи, патенты, творческие работы и литературные произведения и т.п.), а также электронные версии наиболее значимых печатных работ (желательно в форматах Adobe PDF или Word). Работы, обнародованные иным способом, могут представляться в форме кино-, фото-, видео- или аудиоматериалов (звукозаписи), а также в иной форме.

6. Все документы (в одном экземпляре) и материалы (в двух экземплярах) лицо, выдвинувшее кандидатуру на соискание премии Президента, либо председатель художественного, ученого, научного (научно-методического) совета организации культуры, образовательной и научной организации, выдвинувшего кандидатуру, представляет в Совет лично. Если указанные лица не могут представить документы и материалы лично, они могут быть переданы в Совет через другое лицо или направлены по почте. В этом случае подлинность подписи лица, подписавшего представление на соискание премии Президента, а также подписи лица, подписавшего протокол (выписку из протокола) заседания соответствующего совета, удостоверяется нотариально либо в другом установленном законодательством порядке.

7. Представления, не отвечающие настоящим Требованиям, а также представленные в Совет вне установленных сроков, к рассмотрению не принимаются.

8. Представления, а также прилагаемые к ним материалы возврату не подлежат.

Требования к оформлению документов размещены также на странице Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству официального интернет-представительства Президента Российской Федерации kremlin.ru, президент.рф.