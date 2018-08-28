В британской газете Daily Star появилась сенсационная информация о том, что Центральное разведывательное управление причастно к смерти иконы регги, легендарного ямайского музыканта и исполнителя Боба Марли.

Марли в 1976 году пережил покушение, которое совершили трое преступников в его доме на Хоуп-роуд на Ямайке. Он умер в больнице Cedars Of Lebanon в Майами 11 мая 1981 года от редкой формы злокачественной меланомы, возникшей в 1977 под ногтем большого пальца его правой ноги. Боб, пишет музыкальный критик Марк Бомонт, впервые обнаружил меланому, играя в футбол в 1977 году, когда травма стопы причиняла ему острую боль. Со временем состояние певца только ухудшалось. Когда врачи обнаружили у Марли рак, ему посоветовали ампутировать палец ноги, но он отказался, так как по его религиозным убеждениям избавление от части тела считалось грехом. Болезнь распространилась по всему телу к лету 1980 года. В последние месяцы жизни музыкант лишился своих знаменитых плетеных волос - дредов, ставших неотъемлемой частью его имиджа, и весил, будто малый ребенок. 21 мая 1981 года ему устроили государственные похороны, на которые съехались коллеги, друзья и поклонники со всего света. Марли похоронили возле часовни, недалеко от места, где он родился, а в гроб положили его любимую гитару "Гибсон".

Как и в случаях с другими выдающимися исполнителями, ушедшими из жизни в молодом возрасте (Марли было 36 лет), о его смерти сразу заговорили: что это было? Почему такой ранний уход? Появилась и теория заговора. Но все вопросы оставались без ответов. Подозревали, что ЦРУ устроило охоту на Марли за его откровенно левацкие взгляды, опасаясь, что когда он, обожаемый всей страной, станет президентом Ямайки, США вдобавок к Кубе получат еще один коммунистический остров в своем "подбрюшье". Предполагается, что именно "Фирма" стояла за покушением на Хоуп-роуд и, не сумев убить его в собственном доме, пошла еще дальше в использовании тайных средств расправы. По одной из версий, Карл Колби, сын покойного директора ЦРУ Уильяма Колби, якобы подарил Марли пару ковбойских сапог, и, когда Боб надел их, радиоактивная медная проволока, находившаяся внутри с радиацией на конце, уколола его палец, вызвав рак. По другой версии, Марли отравил некий Эсселс, который являлся бывшим офицером СС, работавшим с ЦРУ. Кстати, ученые в Третьем Рейхе еще на рубеже 1930-1940-х годов научились вызывать онкологические заболевания искусственным путем.

И вот теперь появилось новое признание. Находясь на смертном одре и понимая, что умирает, 79-летний Билл Оксли признался, что именно он заразил легенду редкой формой рака. Принцип тот же, что якобы применил Колби-младший. Только Оксли, прикинувшись журналистом "Нью-Йорк таймс" и напросившись к Марли на интервью, подарил певцу модные кеды "Конверс", в которых также находилась смертельная игла, уколовшая его палец. А дальше - несколько лет мучений, причем Оксли сказал, что помогал Бобу советами, а на самом деле, еще больше губил его здоровье. Экс-агент признался, что тогда ЦРУ ушло от тактики "взрывов и диверсий" и перешло на новые "формы работы", к которым относилось заражение неугодных лиц (тогда это были в основном деятели контркультуры) раковыми клетками. О себе Оксли сообщил, что работал в ЦРУ в течение 29 лет и, по его словам, часто использовался в качестве киллера, "устраняя лиц, которые считались представляющими угрозу интересам Соединенных Штатов". "Я был патриотом, я верил в ЦРУ, и я не сомневался в мотивации агентства - я всегда понимал, что иногда жертвы должны быть принесены для большего блага", - сказал старик на смертном одре. По его словам, с санкции правительства ЦРУ с 1974 по 1985 год якобы организовало убийство еще 17 человек по идеологическим мотивам.

Непонятно, почему британская газета решила именно сейчас сделать одной из главных тем своего номера историю, которая гуляет по интернету с начала этого года. Портал Fact Check ("Проверка фактов"), занимающийся доскональными расследованиями подобных сенсационных материалов, называет эту новость "фейковой". Признание Оксли впервые было опубликовано в интернете порталом Your News Wire.com. Это один из самых печально известных веб-сайтов фейковых новостей. Дальнейшее расследование показало, что человек по имени Билл Оксли не работал в ЦРУ. Журналисты Fact Check позвонили в больницу, но им сказали, что пациент по фамилии Оксли у них не лечился. Единственное упоминание его имени - это данная "сенсационная статья" в интернете. С момента ее публикации на сайте на материал не откликнулись ни ЦРУ, ни какие-либо родственники, близкие, коллеги источника сенсации. Хотя фото и даже видео материала, на котором запечатлен умирающий старик с капельницей в носу, обнародовано в интернете. Впрочем, этот возможный фейк не опровергает теорию странной смерти Боба Марли, чью память потревожили без всякого на то информационного повода. В 2014 году во время эксгумации останков легенды регги и их экспертизы действительно выяснилось, что его меланома появилась не из-за воздействия солнечных лучей, как считалось ранее. Скорее всего, Боба Марли действительно "отравили" вирусы и бактерии, искусственно вызвавшие у него рак.

С другой стороны, нужно ли было ЦРУ ждать целых четыре года, пока исполнитель, сблизившийся с радикальными движениями, уйдет из жизни? Ведь есть и другие вещества, воздействие которых, как и радиационное отравление, может быть более быстрым и эффективным.

Марли действительно не доверял ЦРУ и писал песни, критикующие разведывательное агентство, которое имело свои интересы на Ямайке и с начала 1970-х активно вмешивалось в выборы в этой стране. В рассказанной истории, впрочем, есть один важный момент. Невольно эта "фейк-сенсация" лишний раз подтверждает версию о том, что западные спецслужбы тайно отравляли людей опасными веществами. Тысячи солдат использовались в качестве "подопытных свинок" для испытания химических боевых средств в лаборатории британского Порт-Дауна, и эти "опыты" продолжались годами. В ходе пресловутого проекта ЦРУ под названием MKULTRA агенты проверяли воздействие на людей ЛСД. Во время работы над книгой о Фиделе Кастро, где речь шла о странных болезнях Фиделя и президента Венесуэлы Уго Чавеса, умершего в рассвете сил от рака, автору удалось поговорить с экспертом, утверждавшим, что западные спецслужбы обладают технологией имплантации посредством лазера на расстоянии раковых клеток в тело неугодного человека. Как раз тогда, лет восемь назад, известные левыми взглядами главы государств Латинской Америки, не желавшие "плясать под дудку Вашингтона", заболели раком. В 2000-е годы онкологические заболевания были диагностированы у практически всех левых политиков, пришедших к власти в Латинской Америке, которые проводили политику, противоречащую доктрине Монро и интересам Вашингтона. Тогдашний президент Аргентины Кристина Киршнер заболела папиллярным раком щитовидной железы. До этого ее муж, президент Киршнер в возрасте 60 лет умер от рака кишечника. Рак груди обнаружили у Дилмы Русефф, в те годы возглавлявшей Бразилию. Экс-президент Бразилии Лула да Сильва заболел раком горла. У бывшего священника, или как его называли "епископ бедных", президента Парагвая Фернандо Луго обнаружили лимфому. Рак носа был диагностирован у президента Боливии Эво Моралеса, рак простаты у тогдашнего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона. "Фидель предупреждал меня: "Чавес, будь осторожен. Эти люди уже изобрели технологию. Следи за тем, что ты ешь. Они могут подложить маленькую иглу и введут в тебя, что угодно". Я никого не обвиняю, я просто рассуждаю о возможных причинах того, что мы все одновременно заболели раком", - сказал тогда, за три года до смерти Уго Чавес.

А пока тайна смерти Боба Марли, похоже, пока так и остается неразгаданной.