Путин может посетить Париж в дни празднования окончания Первой мировой войны

Президент России Владимир Путин может посетить столицу Франции 11 ноября на мероприятии, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

"Вопрос рассматривается", - ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос "Интерфакса", планирует ли глава государства такой визит.

Ранее в СМИ сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил российского коллегу на празднование окончания Первой мировой войны.

Кстати, президент США Дональд Трамп уже заявил, что собирается на торжества в Париже.