Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС

Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей 13 генерал-майоров, двух полковников юстиции и двух генерал-лейтенантов. Текст указа опубликован на портале правовой информации.

В документе значатся высокопоставленные сотрудники МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета. В частности, среди снятых с постов - глава УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко, глава ГУМЧС России по Томской области Михаил Бегун, глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, глава УФСИН по Омской области Сергей Корючин и другие.

Этим же указом глава государства назначил несколько новых глав региональных управлений МВД и ФСИН.