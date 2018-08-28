Президент России Владимир Путин выступит с заявлением, касающимся изменений в пенсионное законодательство. Такое намерение глава государства высказал накануне в Омске в ходе совещания по социально-экономическим вопросам с участием первого вице-премьера Антона Силуанова, вице-премьера Татьяны Голиковой, министра труда Максима Топилина, министра экономического развития Максима Орешкина и помощника президента РФ Андрея Белоусова.

Минувшие выходные Владимир Путин отдыхал на природе. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент провел субботу и воскресенье в Тыве, на Енисее. "Походил по горам, полюбовался красотами", - уточнил представитель Кремля. Сопровождали президента министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Тывы Шолбан Кара-Оол, а также директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент отметил, что принятый Госдумой в первом чтении правительственный законопроект вызвал широкую дискуссию в обществе и немало опасений у будущих пенсионеров. "Правительство руководствовалось жесткими экономическими, демографическими, финансовыми расчетами. Так и должно быть. Это важно, это необходимо. Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми", - сказал он.

Однако здесь нельзя действовать "механически, формально", необходимо учитывать интересы граждан, самые разные жизненные ситуации, уверен президент. "Именно такое, человеческое измерение должно присутствовать в предлагаемых нормах законодательства", - считает он.

При этом Путин отметил, что "все решения, связанные с обеспечением интересов граждан, прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи, социальной защиты, должны приниматься с опережением". Глава государства предостерег от следования принципу "после меня -- хоть потоп". "Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране", - уверен президент.

Все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми

"Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система соответствовала реалиям сегодняшнего дня. Не просто была устойчивой на десятилетия вперед, но самое главное - чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан", - добавил глава государства.

"Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением. Но, прежде чем это сделать, хотел бы еще раз послушать ваши соображения", - заключил Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что заявление Владимира Путина по вопросам изменений в пенсионное законодательство будет сделано в форме телеобращения.

Вся программа пребывания главы государства в Омске была так или иначе посвящена социальным вопросам. Сразу по прилете он осмотрел реконструированную улицу Ленина в сопровождении врио губернатора региона Александра Буркова и пообщался с горожанами. Жители областного центра задавали вопросы, например, о создании новых рабочих мест и строительстве спортивных площадок. Владимир Путин также сфотографировался с несколькими омичами, поставил подписи на своих портретах и в школьных дневниках. Жители Омска пожелали президенту здоровья и стойкости в его "очень трудной работе".

О важности экологического контроля шла речь на встрече президента и врио губернатора Омской области. Александр Бурков попросил поддержать соответствующие экологические поправки. "Приезжаем, а на предприятие попасть не можем: согласно федеральному законодательству, сначала уведомление, через прокуратуру, и мы попадаем в лучшем случае на предприятие через сутки-двое, соответственно, за двое суток можно любые хвосты почистить", - посетовал он. Исключением Бурков назвал Омский НПЗ, который открыл свои двери для властей после выброса в 2017 году. "Давайте подумаем", - отреагировал президент, подчеркнув важность экологического контроля. Владимир Путин заметил, что по инициативе врио губернатора создан Центр экологического мониторинга в регионе.

Среди проблем Бурков назвал низкий уровень доходов. Но майский указ по повышению зарплаты бюджетникам выполнен. "Сейчас приняли решение с 1 сентября увеличить на 5 процентов заработную плату педагогам и в средних образовательных учреждениях - 5 процентов именно оклада", - добавил он. И еще заверил, что по поручению президента в области сохранены все социальные выплаты и льготы. В свою очередь Владимир Путин похвалил программу субсидирования ставок по ипотеке. По словам врио главы региона, объем выданных ипотечных кредитов за последнее время вырос более чем вдвое.

Омск стал последним пунктом рабочей поездки Владимира Путина по регионам Сибирского федерального округа. Сюда он прибыл из Новосибирска, где утром во вторник посетил Международный форум технологического развития "Технопром-2018".

Это мероприятие проходит в Новосибирском экспоцентре с 2013 года, импульсом для его создания стали майские указы 2012 года, один из которых был посвящен формированию долгосрочной экономической политики. Одним из главных событий на форуме станет проведение первого публичного обсуждения проекта развития новосибирского Академгородка.

Как рассказал главе государства в ходе посещения выставки "Технопром-2018" врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, Новосибирский научный центр (ННЦ) объединит три академгородка, на его базе будет сформирован портфель из более 30 инновационных, социальных и инфраструктурных проектов.

Выступая на пленарном заседании форума, Путин отметил, что "в экспозиции представлены интересные и перспективные отечественные проекты в разных областях - от наноматериалов до медицинских и аэрокосмических технологий". "Надеюсь, что благодаря этому форуму они получат необходимую поддержку и дальнейшее развитие в современных условиях быстрых технологических изменений, глобальной конкуренции за научное индустриальное первенство", - добавил он. Путин подчеркнул, что в современном мире знания и технологии определяют качество жизни людей, эффективность экономики, модернизируют инфраструктуру и госуправление. От развития и быстрого внедрения научных разработок зависят позиции стран в мире, особенно таких крупных, как Россия. "Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей. Убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества", - заявил президент.