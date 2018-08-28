В столице рассмотрен иск о возмещении убытков якобы из-за блокировки мессенджера Telegram.

Компания потребовала с Роскомнадзора и минфина пять миллионов рублей, которые она якобы потеряла в виде убытков из-за блокировки интернет-оператора Telegram. Иск был подан в Арбитражный суд города Москвы. Судья Марина Огородникова приняла решение отказать во взыскании убытков, которые якобы фирма понесла в связи с блокировкой мессенджера.

Представитель компании заявил, что сумма убытков на самом деле в два раза больше, чем заявлено в иске. Якобы после блокировки Telegram нарушилась работа сайта компании и люди не смогли им пользоваться. Однако в суде истец не смог доказать, что именно действия Роскомнадзора стали причиной таких убытков.

Представитель Роскомнадзора в суде опроверг информацию о частичной отмене блокировки Telegram. Никакого смягчения мер не было. Меры по исполнению решения Таганского районного суда столицы в отношении мессенджера продолжают действовать.

Напомним, претензии властей к мессенджеру в связи с отказом компании исполнять специальный приказ возникли еще в прошлом году. Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений. Таганский райсуд столицы 13 апреля по заявлению Роскомнадзора блокировал Telegram на территории России из-за неисполнения сервисом требований ФСБ.

А позже Верховный суд России отказался удовлетворить апелляционную жалобу Telegram.

И тем самым признал законным приказ ФСБ, устанавливающий процедуру передачи спецслужбе ключей для дешифровки сообщений.