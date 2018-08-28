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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Портрет на фоне города

Алексей Муратов: Благоустройство - это не только красота, но и здоровье
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск №7653 (190)
Проблемы дальнейшего благоустройства столицы стали темой одного из экспертных советов, созванных кандидатом в мэры Сергеем Собяниным в ходе работы над его предвыборной программой. Партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов поделился с корреспондентом "РГ" впечатлениями о состоявшемся разговоре.
Алексей Муратов: Судя по соцсетям, москвичам сейчас нравится сниматься на фоне города. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Алексей Муратов: Судя по соцсетям, москвичам сейчас нравится сниматься на фоне города. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Алексей Муратов: Судя по соцсетям, москвичам сейчас нравится сниматься на фоне города. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Алексей, насколько полезной оказалась по вашему недавняя дискуссия на этом экспертном совете?

Алексей Муратов: Для нас, специалистов, она стала сигналом, что Сергей Семенович и дальше намерен вести политику повышения качества городской среды, результаты которой уже заметны в столице. Вероятно, одной из центральны в  следующие пять лет танет программа "Мой район", идеей которой он поделился. На мой взгляд, по амбициозности она не уступает "Моей улице". Проблемы повышения качества среды в районах многоэтажной панельной застройки, выравнивания социального и экономического неравенства между центром города и окраинами, которые она ставит целью, очень сложные. Похвастаться их решением пока не может ни один мегаполис в мире.

Вы принимали участие в реализации программы "Моя улица"?

Алексей Муратов: Да, активнейшим образом. КБ "Стрелка" было ее консультантом.

Садовое кольцо признано одним из лучших общественных пространств Европы

И как вы сами оцениваете  сделанное?

Алексей Муратов: Будет правильнее говорить, как ее оценивают москвичи. На этот счет проводилось много социологических опросов. Даже в прошлом и позапрошлом годах, еще в разгар работ по благоустройству, положительно о программе "Моя улица" отзывалось более 60% респондентов, а в этом, когда преобразования центра Москвы в основном завершились, положительные оценки достигают 70-80% респондентов.  Мы стараемся отслеживать и эффект программы. Приведу еще несколько цифр. Пешеходный поток на благоустроенных улицах вырос на 25-50%. Это говорит о том, что люди там чувствуют себя теперь более комфортно и безопасно. И не случайно - количество дорожно-транспортных происшествий там сократилось вдвое. А число уличных кафе, в которых в теплое время года приятно посидеть, поговорить за чашкой кофе, напротив, в полтора раза возросло. Благодаря этому возросла на 20-30% выручка в общепите, торговле и других предприятиях обслуживания. В десять раз чаще москвичи стали посещать и различные городские фестивали, которые проходят на открытом воздухе. Все это вместе взятое принесло в бюджет города дополнительно 98 миллиардов рублей. Можно сказать, что уже одним этим программа "Моя улица" почти окупилась.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин открыл парк 50-летия Октября после благоустройства

Есть, вероятно, и экологический эффект от проведенного благоустройства?

Алексей Муратов: Безусловно. В ходе реализации программы на улицах Москвы было высажено 7 тысяч деревьев. Зеленые насаждения, как известно, поглощают до 70% всей пыли на загруженных магистралях города. Значит, пешеходам стало просто легче дышать. В нашем климате, который с годами становится все более жарким, очень важна и тень, которую дают деревья. С их появлением температура на прежде открытых местах летом снижается на один-полтора градуса. Это большой плюс для здоровья человека, так как приводит к снижению сердечно -сосудистых заболеваний, обостряющихся в жару.

На экспертном совете вы говорили о московских стандартах благоустройства…

Алексей Муратов: Да, мы с коллегами из жилищно-коммунального блока правительства Москвы разработали не только стандарты благоустройства улиц, но также парков, набережных, площадей, территорий объектов социальной инфраструктуры города. Они стали частью городской программы "Развитие индустрии и отдыха".  Эти стандарты своего рода требования города к проектировщику, строителю, городскому заказчику в обустройстве любого общественного пространства Москвы.

Теперь по мнению Собянина пришла пора сделать следующий шаг - к сглаживанию неравенства между районами, центром и периферией. Как вы думаете, это  по плечу Москве?

Алексей Муратов: Думаю, что да, хотя задача действительно во многом беспрецедентная. Начинать решать ее нужно с определения целевых показателей качества жизни москвича. Об этом говорилось на совете экспертов. Например,  поставить целью, чтобы каждый горожанин жил в 5-10 минутах ходьбы от парка, остановки общественного транспорта, магазина, кинотеатра и т. д. Чтобы в каждом спальном районе было нулевое количество ДТП с тяжелым исходом - многие мировые города сейчас считают этот показатель очень важным. Провести аудит, в ходе которого будут видны благополучные районы неблагополучные. Ну и дотягивать отстающие не только до уровня лучших, но и  до планки, поставленной городом.

Как Москва сейчас выглядит на фоне других мегаполисов мира?

Алексей Муратов: По качеству жизни в большинстве международных рейтингов она находится примерно посередине. Рейтинга по  благоустройству как такового нет, но есть немало косвенных признаков, свидетельствующих, что город существенно повысил комфорт и качество своей среды. Например, вдвое увеличился туристический поток с 2010 года - с 10 до 20 миллионов человек. Мир голосует за Москву ногами. Профессиональное сообщество в последнее время не скупится на престижные премии для Москвы. Например, Садовое кольцо, благоустроенное в рамках "Моей улицы", признано одним из лучших общественных пространств Европы. А парк "Зарядье", которому еще нет и года, журналом "Time" внесен в сотню лучших достопримечательностей планеты. А уж сколько позитивных статей появилось после мундиаля в зарубежных изданиях, даже не очень расположенных к России, и не сосчитать. Мне кажется, что все это в совокупности позволяет сказать, что Собянин достиг цели, поставленной им в 2013-м году, после первых выборов,  в программе "Комфортный город".

Сказываются ли эти изменения в Москве на отношении москвичей к своему городу?

Более 70 тыс. предложений москвичей поступило в программу "Мой район"

Алексей Муратов: На этот счет есть любопытные исследования Центра городской антропологии,  входящего в КБ "Стрелка". Сотрудники центра отметили, что в соцсетях появилось втрое больше фотографий москвичей с детьми на Новом Арбате. Присутствие ребенка на улице - это свидетельство ощущения в городе комфорта и безопасности. Есть еще одна закономерность. Чем хуже в городе качество среды, тем меньше фотографий человека на ее фоне. В таких случаях люди делают акцент на портрете человека. А в столичных  соцсетях сейчас наблюдается рост фотографий, запечатлевших москвичей в панораме улицы, на фоне красивых зданий, в парках и скверах. И почти вдвое увеличилась  доля ночных фотографий. Значит, людям в Москве комфортно и  и в темное время суток. И последнее, так же в два раза стало больше и снимков зимних. Выходит, в Москве теперь тепло и удобно и в холодное время года.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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