Более 70 тыс. предложений москвичей поступило в программу "Мой район"

Предвыборная программа кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, концепция которой состоит в развитии и благоустройстве 146 столичных районов, вызвала огромный интерес избирателей. В избирательный штаб кандидата ежедневно поступают сотни наказов. Свыше 70 тысяч предложений или 90 процентов уже вошли в программу "Мой район". Об этом сообщил журналистам глава штаба кандидата Константин Ремчуков.

"Программа "Мой район" Сергея Собянина предполагает равный доступ москвичей ко всей социальной инфраструктуре - учреждениям здравоохранения, образования, транспорта, отдыха, качественным дорогам, - рассказал Ремчуков. - Работа волонтеров штаба направлена на выявление наказов и пожеланий москвичей с целью уточнить содержание районных программ".

Из 70 тысяч наказов более 43 тысяч собраны в процессе обхода квартир и СНТ. Еще 9 тысяч наказов волонтеры получили в пикетах, 8 тысяч пришло на сайт кандидата. В общественную приемную на Новом Арбате поступило более 3 тысяч наказов, столько же и в избирательный штаб, через проект "Добрые дела" - 1 тысяча и на электродную почту - 4 тысячи пожеланий.

"Бесспорный лидер среди наказов реновация - ее касаются 98 процентов просьб и пожеланий москвичей, которые просят расширить программу, включить в нее и их дома, а так же ускорить ее реализацию. Всего 2 процента горожан выступают против реновации, при этом нет ни одного коллективного наказа с просьбой исключить конкретный дом из программы. Это значит, что спустя год москвичи осознали преимущества проекта, что их жильё может трансформироваться в новое", - сказал Ремчуков.

На втором месте среди наказов - транспорт. 80 процентов пожеланий касаются расширения пешеходных зон и общественных пространств без транспорта. Просят москвичи расширить льготы по оплате проезда в общественном транспорте, хотя сейчас 4,5 млн москвичей их имеют, а недавно приняты еще и льготы для студентов аспирантов, а это ещё 1 млн человек. Но жители столицы предлагают дать льготы и многодетным родителям, выдать социальную карту второму родителю.

Третья тема среди наказов - благоустройство дворов, причем если раньше был предметом разговора сам факт благоустройства, то сейчас речь идет о модернизации уже благоустроенных территорий. Например, предлагается добавить на детские площадки качели, горки, карусели, а для взрослых установить тренажеры.

Еще одна тема, которая волнует москвичей - экология. Актуальнее всего для горожан создание системы раздельного сбора мусора. Кроме этого, есть предложения об установке шумозащитных экранов напротив домов.