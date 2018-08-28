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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперт объяснил, с чем связан скачок спроса на аренду жилья в Москве

В Москве наблюдается резкий рост спроса на аренду жилья. Об этом сообщил вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

В беседе с "Вечерней Москвой" он отметил, что ситуация, наблюдаемая на рынке недвижимости, - скорее сезонная история, возникшая за счет студентов, приехавших в столицу из регионов, а также выпускников университетов, в том числе и коренных москвичей, которые "пустились в свободное плавание" и начали жить отдельно от родителей.
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При этом эксперт отметил, что владельцы квартир в подобные периоды ажиотажного спроса пытаются поднять арендную плату до 10 процентов. Кому-то это удается, кому-то - нет. Как бы то ни было, в последние годы аренда в столице показывает скорее не рост, а снижение.

"Стоимость жилья на вторичном рынке тоже медленно падает и те, кто купил квартиру в качестве инвестиции понимают, что она не дорожает, а дешевеет, - объяснил Апрелев. - А квартплату вносить нужно. Вот владельцы и начинают сдавать инвестиционное жилье в аренду. А чем больше предложений, тем ниже цены".

Отметим, что на сегодняшний день аренда однокомнатной квартиры в Новой Москве обойдется жителю столицы в сумму не менее 15 тысяч рублей в месяц. Желающим снять "однушку" в районах "старой" Москвы придется заплатить от 20 тысяч рублей, хотя еще три года назад минимальная цена была 25 тысяч рублей.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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