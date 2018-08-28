Лучшей школой Подмосковья вновь признан физтех-лицей в Долгопрудном

Под особый контроль возьмут безопасность школьников в Подмосковье в ближайшие субботу и понедельник. "1 сентября большинство наших школ проводят праздничные линейки, а 3 сентября начинается полноценный учебный год. Правоохранительные органы в эти дни будут работать с усиленной нагрузкой, чтобы ничего не омрачило праздника", - сказал на заседании областного правительства губернатор Андрей Воробьев.

Всего в новом учебном году в Подмосковье для 855 тысяч учеников распахнут двери 1512 школ. Все они прошли проверки перед началом занятий и всем областное министерство образования рекомендовало с 1 сентября перейти на пятидневку - до этого более 200 тысяч детей ходили на занятия шесть дней в неделю. 6%, или 51 тысяча, учеников будут учиться во вторую смену. Но, как напомнила министр образования региона Марина Захарова, еще пять лет назад начинали учебный день с обеда более 70 тысяч детей. А молодые педагоги, приходя на работу, получали 28 тысяч рублей "подъемных". "С 2016 года выплаты молодым специалистам, независимо от того, окончили они педагогический вуз или колледж, увеличены до 150 тысяч рублей", - подчеркнула Захарова. Деньги выплачивают в два приема: 50 тысяч рублей в первый год работы в школе и 100 тысяч - во второй.

Школы из первой десятки рейтинга получат на дальнейшее развитие по 1 миллиону рублей

Министр также напомнила, что с 1 сентября зарплата учителей в Подмосковье вырастет в среднем на 5%, а ежемесячная доплата молодым педагогам и классным руководителям увеличится на 5 тысяч рублей и составит 6 тысяч.

Вчера же был озвучен свежий рейтинг лучших школ Подмосковья. Как и в прошлом году ТОП-100 возглавила Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности (физтех-лицей) имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. В десятку лучших входят также Дмитровская гимназия "Логос", лицей научно-инженерного профиля в Королеве, физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, гимназия "Дмитров", физико-математический лицей N 5 в Долгопрудном, Сергиево-Посадская гимназия имени И. Ольбинского, Одинцовская лингвистическая гимназия, Областная гимназия имени Е. Примакова и Одинцовский лицей N 10. Эти школы, за год подготовившие больше всего победителей всероссийских и международных олимпиад, а также 100-балльников по ЕГЭ, получат на дальнейшее развитие по 1 миллиону рублей. Остальным вошедшим в ТОП-100 учебным заведениям достанется утешительный приз в размере 50 тысяч рублей.

Лучшим профессиональным учебным заведением области в этом году назван межрегиональный центр компетенций - техникум имени С.П. Королева. Лучшим дошкольным учреждением стал детский сад комбинированного вида N 5 "Подсолнушек" в Егорьевске.

Кстати

В течение шести лет все школы Московской области смогут перейти на электронные учебники. Сегодня электронные носители популярны в основном у учащихся профильных классов и старшеклассников. "Мы планируем в этом году закупить для школ области 1250 электронных учебников. Но это направление развивается так быстро, что через пять-шесть лет одинаковые возможности выбрать электронный или бумажный носитель будут у всех наших учеников", - считает Марина Захарова.

Напомним, что в прошлом году школьники 5-11 классов из 771 подмосковной школы имели возможность использовать 688 наименований электронных учебников.