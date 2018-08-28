Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"

Легендарная французская певица Мирей Матье прилетела в Москву.

Мирей за это лето приезжает к нам уже во второй раз. Была на открытии футбольного чемпионата. Теперь - на фестивале "Спасская башня", талисманом которой является.

Из Парижа в Шереметьево ее доставил не пафосный бизнес-джет (по статусу могла претендовать) - прилетела обычным пассажирским рейсом. По традиции, в аэропорту ее встречает почетный караул: роскошные букеты дарят два солдата и офицер роты специального караула Президентского полка. Обычно после чего следует общение с журналистами, которое всегда перетекает в полноценную пресс-конференцию, а временами становится концертом. Мирей, рассказывая о своих песнях и номерах, придерживается мнения, что слова словами, но лучше ее услышать.

Она ведь из поколения вокалистов, которые не признают "фанеры" и "запись плюс голос". Прекрасный чистый вокал, неподражаемые грассирующие интонации. Поет и на русском, и на родном. От ее "Жизни в любви" (помните: "Вечная любовь, любить до слепоты, друг друга вновь, и до последних дней...") мурашки на коже. И даже слезы - у самых впечатлительных.

На этот раз традицию немного изменили. С прессой Мирей Матье общалась не в аэропорту, а в шатре на Красной площади. Но привычке не изменила: пела. И опять - так, что операторы и фотокорреспонденты бросали аппаратуру и начинали аплодировать.

"Спасская башня" всегда проходит по примерно одному сценарию, но в рамках программы полна сюрпризов. Чем певица нас поразит (или организаторы фестиваля удивят и нас, и ее), держится в секрете. Пока самый главный сюрприз: невероятно-солнечная погода. Для последних дней лета это редкость. Вероятно, небо услышало мольбы миллионов поклонников обожаемой Мирей, обеспечив прилет ее рейса без задержки по метеоусловиям.

Впрочем, фанаты немного перегнули палку: в московском небе - ни облачка с первого дня фестиваля. Синоптики обещают дождь в конце недели, но это уже не важно. Мирей с нами.

А еще певица поздравила всех с праздником Успения Пресвятой Богородицы, отметив, что это день всех, кого зовут Мариями. Сама она католичка, но в Москве обязательно посещает православный храм Николая Чудотворца в Хамовниках.

В Москву Мирей Матье прилетела в футболке с петухом на груди: говорит, что фанатка французского футбола

Со слезами на глазах Мирей вспоминала дорогих ей людей. Несколько лет назад она потеряла маму. Теперь - старшая в своей большой семье и заботится о братьях и сестрах, некоторые из которых прилетели с ней в Москву. Кстати, именно близкие получают все привилегии известности старшей сестры. У них есть свободное время: гуляют по городу, посещают музеи. Мирей себе этого позволить не может.

Говорит: "Я обычно почти не покидаю гостиницы, все время готовлюсь к выступлению".

В прошлый приезд на фестиваль песню "Вечная любовь" посвятила своему другу - генералу Валерию Халилову, погибшему в авиакатастрофе. И на этот раз вспоминала генерала: "Его нет, но он в моем сердце".

Ей морально очень помогают поклонники и друзья, которые есть в каждой стране. В России их особенно много.

Обожает чуть-чуть эпатировать своих фанатов. В Шереметьево прилетела в футболке в цветах французской сборной по футболу и с большим петухом на груди: "Это французский петух, так я поддерживаю своих футболистов". На вопрос - как она относится к женщинам, которые копируют ее легендарную прическу? - доброжелательно отвечает: замечательно. Ей приятно. Кроме того, она не считает, что эта прическа вышла из моды. Модно все, что тебе нравится.

Звезда выступает 31 августа, 1 и 2 сентября. Исполнит три песни: "Прости мне этот детский каприз", "Под небом Парижа" и "Запретная любовь". Самый простой способ попасть на ее выступления - конечно, купить билет в кассе. Если билетов хватит.

Но есть и удача. Сегодня, 29 августа, после 12.00 со сцены Детского городка объявят имена пяти счастливчиков, которые получат vip-билеты на финальное представление. Каждый - на два лица. Они приняли участие в розыгрыше участников группы "Спасская башня", проще говоря - проявляли активность в Инстаграм и ВКонтакте. Победителя определили при помощи генератора случайных чисел.