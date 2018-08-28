В Москве полиция задержала 18 участников дорожного конфликта, который закончился стрельбой.

Вечером на пульт дежурного поступило сообщение о стрельбе возле дома 18 по Булатниковской улице. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что произошел дорожный конфликт. Но какой?

По словам источника, дорогу не поделили автомобиль ВАЗ и "Мерседес". Оба водителя тут же выскочили на дорогу разбираться. Слово за слово, и в ход уже пошли травматический пистолет и молоток. В конфликт вмешались пассажиры. А после присоединились друзья одного из участников из соседнего офиса. В результате драка стала массовой.

Как сообщают в полиции, в результате конфликта госпитализированы три человека. У них диагностированы черепно-мозговая травма, перелом костей носа, колото-резаное ранение живота, резаная рана локтя, огнестрельные ранения конечностей. На месте происшествия задержаны 18 человек, с которыми разбираются в отделении полиции. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

А в Уфе водитель с пешеходом на капоте совершил две аварии.

Сначала 34-летний водитель Volkswagen Golf столкнулся со встречным Ford Focus. Потом наехал на пешехода, который упал к нему на капот. Вместе с пешеходом на капоте он продолжил движение и врезался в фургон "Газель".

В результате ДТП пешеход, на вид 50-55 лет, скончался на месте. Как выяснилось, водитель был лишен прав год назад за отказ проходить медицинское освидетельствование.

В этот раз он также отказался проходить медосвидетельствование. Напомним, за повторное управление в нетрезвом виде у нас есть уголовная ответственность. А за повторный отказ в прохождении медосвидетельствования пока нет. Хотя такой проект внесен в Госдуму. Так что пока этому водителю грозит уголовная статья за нарушение правил, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Причем в самой легкой своей части. Ведь опьянение не доказано, раз водитель отказался от медосвидетельствования.