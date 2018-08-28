На дне города выступят "народные" музыканты

Москва через полторы недели отметит свой 871-й день рождения. Главный концерт пройдет 8 сентября на Поклонной горе. Вместе со звездами российской эстрады выступят и малоизвестные музыканты. Отбор "народных" артистов уже идет. Корреспондент "РГ" сходил на живые прослушивания и пообщался с будущими "королями" сцены.

Как рассказал "РГ" заместитель руководителя Московского продюсерского центра Никита Беляков, начинающие артисты подали около 600 заявок, до кастинга через экспертный "фильтр" добрались 34 конкурсанта. На Поклонной же горе вместе с известными певцами выступят только пять финалистов. Имена счастливчиков жюри, куда вошли именитые исполнители и продюсеры, назовет по итогам прослушиваний. Они сейчас проходят в культурном центре "Северное Чертаново". Его длинные коридоры заполонили гитаристы, барабанщики, солисты. Всюду творческий беспорядок. Музыкальные инструменты - на столах, стульях и даже на полу. На сцену с небольшими перерывами то и дело выходят группы и музыканты-одиночки. Каждый исполняет по две песни. Наставления члены жюри дают сразу после выступления. На комплименты не скупятся, но и "горчица" достается всем без исключения. Кому-то советуют больше репетировать, другим- не волноваться, третьим - сменить безвкусную одежду, а некоторым - добавить в свой номер "праздника" и петь бодрее. "Для нас не так важны, в каких стилях играют музыканты, солист это или коллектив, - пояснил Никита Беляков. - Программа, которую выстраивают артисты, должна быть частью сценического шоу. А жюри должно четко понять, что музыканты готовы к большой сцене".

Гонораров за выступление на Дне города артисты не получат. Поэтому единственный стимул для них - громко заявить о себе и выйти на одну сцену с прославленными профессионалами. Для пятнадцатилетней Александры Моровой концерт на Поклонной горе - лишний шанс набраться опыта. И подарок к ее дню рождения, который она отмечает 9 сентября. В будущем году Александра собирается поступать в эстрадно-джазовый колледж. Вокалом занимается с девяти лет, а последние два года еще и сочиняет песни. "Писать пока получается с трудом, - признается она. - Все-таки не хватает жизненного опыта".

Солистка группы KITRAIN Екатерина Сафонова собрала свой коллектив всего две недели назад. Поэтому выступление на прослушиваниях - дебютное. Хотя песни пишет давно. Репертуар накопился внушительный, потому и решила выйти в свет. "Фанеру" не переваривает - поет всегда вживую. Говорит, живую энергетику музыканта заменить ничем невозможно.

Тем временем



В день города, 8 и 9 сентября, на Манежной площади и в "Лужниках" покажут 54 уличных спектакля. Их подготовили девять театров из восьми стран: России, Франции, Великобритании, Испании, Германии, Бразилии, Южной Кореи и Тайваня.