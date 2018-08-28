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28.08.2018 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орле названа причина трех взрывов газа в жилом доме

Текст: Денис Передельский (Орел)
Фото: ГУ МЧС по Орловской области Фото: ГУ МЧС по Орловской области
Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Причиной прогремевших 14 и 24 августа взрывов в многоквартирном доме на улице Красноармейской в Орле стала утечка газа из подземных коммуникаций.

Такой вывод был сделан после того, как дом и коммуникации при помощи передвижной лаборатории обследовали приехавшие из Москвы эксперты, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

В Орле мужчина пострадал при третьем за 10 дней взрыве газа в доме

- Предварительно установлено, что причиной взрыва стала подземная утечка газа из трубы среднего давления. Она проложена рядом с канализационными коммуникациями, - уточнили следователи.

По версии экспертов, газ через канализационный колодец попал в трубу, а затем и в дом. В результате 14 августа взрывы почти одновременно прогремели в двух квартирах на втором и пятом этажах. Тогда пострадали два человека.

Третий взрыв прогремел 24 августа в квартире на первом этаже. Хозяин жилья получил ожоги. Все пострадавшие были госпитализированы.

Следователи возбудили уголовные дела признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". За ходом расследования установлен личный контроль руководителя регионального следственного управления Анатолия Щурова.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел Взрывы газа в домах
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