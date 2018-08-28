Новый сериал "Триггер" с Максимом Матвеевым покажут в Иваново

Мир кино- и телеиндустрии будоражит событие. В этом году в Иваново заявлен первый фестиваль сериалов "Пилот", который пройдет с 12 по 15 сентября. Всего для участия в фестивале было прислано 62 заявки, из которых в конкурсную программу отобраны 20 проектов. Программный директор фестиваля - молодой, но уже хорошо известный кинокритик, специализирующийся, в том числе, и на сериалах - Егор Москвитин.

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что в программу вошел сериал "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли. В этом году его представляли в рамках индустриального "сериального" дня на телерынке MIPTV в Каннах. Кстати, параллельно на Лазурном берегу проходил также первый международный фестиваль сериалов - "РГ" подробно писала о нем. "Триггер" в Европе был принят хорошо, теперь с ним предстоит познакомиться первым зрителям в России. Речь в сериале о психологе, применяющем нестандартные методы терапии - провокации, оскорбления, насмешки.

Также в конкурсной программе российская версия сериала "Русалки" - как раз накануне "РГ" писала о том, что вышел первый трейлер проекта. Это семейная драма с элементами мистики, в основе которой рассказ о том, что русалки забирают к себе влюбленных женщин. В "двадцатку" отобран и детективный триллер "Ворона" - главные роли в нем исполнили Елизавета Боярская и Анатолий Белый, а действие разворачивается вокруг череды эксцентрично обставленных преступлений. Сериал - драма "Учителя" рассказывает о двух сестрах-учительницах, по-разному воспринимающих свою профессию и жизненные ценности.

В программе и музыкальная мелодрама "Хор", которую не стоит путать с одноименным зарубежным сериалом. Российский проект рассказывает о детском творческом коллективе 70-х годов, который стремится попасть на телефестиваль "Песня года". Один из героев сериала "Свадьбы и разводы" - адвокат, специализирующийся на разводах и разделе имущества, а вторая героиня - владелица агентства по организации свадеб. В ретро-детективе "Подкидыш" новгородского жулика по ошибке принимают в Ленинграде в 1962 году за нового начальника УГРО. Остросюжетный проект "На краю" рассказывает о трех молодых женщинах, которые оказываются на Ближнем Востоке в логове террористов.

В конкурсную программу фестиваля "Пилот" вошли: комедийный сериал "Восток для чайников"; молодежный хоррор "Смена"; музыкально-романтическая комедия "90-е. Весело и громко" о том, как на пути главных героев, создавших рок-группу, встречаются криминальные авторитеты, малиновые пиджаки, "новейшие" гаджеты и многое другое; комедия "ИП Пирогова" о домохозяйке, открывшей после развода собственное дело; боевик "Драйв" о гонщике, который, постоянно находясь на грани, вынужден сделать выбор - жизнь или победа; приключенческая драма "Наследие" о русской балерине, которая не подозревает о наследстве, оставленном ей за рубежом, и другие проекты.

По правилам фестиваля, в конкурсе будут показаны одна-две серии фильмов, за каждым из которых стоит определенный канал-вещатель. Так, известно, что "Триггер" и "Русалки" готовятся для Первого канала, "Ворона" и "Хор" - для НТВ, "Учителя" - для "ТВ-3" и так далее. Кто войдет в жюри фестиваля - неизвестно. Но победителя будут определять также и зрители - путем тайного голосования. Разъяснено, что для этого они будут опускать свои бюллетени с голосами в специализированные урны (КОИБЫ), а подсчет результатов проведет специальная комиссия. Зрителям предстоит выбрать "Лучший пилот телевизионного сериала", а жюри, состоящее из ведущих представителей теле- и киноиндустрии, определит победителей в номинациях: "Лучший сценарий пилота телесериала", "Лучший режиссер", "Лучший продюсер". Также назовут лучших актера и актрису.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, презентации, лекции, дискуссии. Специально готовится программа "Сериалы на площади", благодаря которой жители смогут увидеть на большом экране такие фильмы, как "Вызываем огонь на себя", "Таинственная страсть", "Ликвидация" и "Оттепель". По поводу последнего сериала - его показывают и как дань уважения к президенту фестиваля - им стал известный режиссер и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер "Пилота" - Светлана Дрыга, которая имеет удачный опыт проведения фестивалей, если судить по киносмотру короткометражных фильмов "Короче" в Калининграде.

Генеральный директор фестиваля - глава Фонда "Академия Российского телевидения" Этери Левиева. В попечительский совет "Пилота" вошли врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры, секретарь Совета по культуре и искусству при президенте РФ Владимир Толстой и люди, которые не нуждаются в представлении - без них невозможно представить кино- и сериальное движение в нашей стране. Это - продюсеры и режиссеры Александр Акопов, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Игорь Толстунов, Александр Цекало, а также продюсер, режиссер и актер Федор Бондарчук.