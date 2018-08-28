Орловская область и Беларусь на четверть увеличили товарооборот

Товарооборот между Республикой Беларусь и Орловской областью за первое полугодие 2018 года увеличился на 22,8 процента. Об этом сообщает информационно-аналитический портал Союзного государства.

Информация прозвучала в ходе рабочей встречи руководителя отделения посольства Беларуси в Российской Федерации в Смоленске Чеслава Шульги с заместителем губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам Вадимом Тарасовым.

Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что в последние годы товарооборот постоянно растет. Так, по итогам первого полугодия текущего года он вырос почти на четверть.

Это стало следствием реализации соглашений о сотрудничестве, заключенных сторонами в сфере семеноводства новых сортов зернобобовых и зерновых крупяных культур, селекции племенных животных, дорожного строительства, информационных технологий и других.

Также сообщается, что очередное заседание двусторонней рабочей группы пройдет в Минске во втором полугодии 2018 года.