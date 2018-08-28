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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Гренадеры снова в строю

Открылся первый в мире центр военно-исторической реконструкции
Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
Второго сентября грандиозным спектаклем под открытым небом откроется Всероссийский центр военно-исторической реконструкции на Бородинском поле. Он объединит более 10 тысяч человек со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Фото: Куксин Сергей/РГ
К началу учебного года в Музее московского образования открылась выставка

- Бородинское поле - особое место, святая земля, которая притягивает реконструкторов разных эпох, - рассказывает директор Государственного Бородинского военно-исторического музея заповедника Игорь Корнеев. - Таких масштабных и достоверных реконструкций больше нет нигде в мире. Наши "актеры" живут своей эпохой, восстанавливая по крупицам детали обмундирования, оружия, они даже спят в палатках как настоящие солдаты.

Каждый год на Бородинском поле проходит четыре крупных фестиваля исторических реконструкций: "День Бородина", "Москва за нами. 1941 год", "Стойкий оловянный солдатик" и "День Победы". Сотни тысяч человек приезжают сюда специально, чтобы понаблюдать за героическими сражениями.

Для реконструкторов нет ограничений. Рыцарские турниры, война 1812 года, Первая мировая война, Великая Отечественная война и даже Гражданская война в Америке и Вьетнамская война - восстановить любимую эпоху для профессионалов не проблема.

Таких масштабных и достоверных исторических реконструкций больше не делает никто в мире

По словам Корнеева, они часто пускают любителей истории на территорию музея-заповедника просто так, помогают им с жильем и кормом для лошадей. Взамен просят лишь показать посетителям музея свое умение.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков говорит о важности исторических действ такого рода для патриотического воспитания молодежи.

- Невозможно оказаться на Бородинском поле и не ощутить героический дух наших предков, которые стояли здесь насмерть, защищая Москву, сначала в 1812 году, потом в 1941-м, - размышляет он. - Просвещать подрастающее поколение - наша главная задача. Если сможем сохранить историческую правду, у нас будет будущее.

Фото: Н.И. Кульбин
В Русском музее открылась выставка генерала, ставшего художником

Российское движение военно-исторической реконструкции проводит свои маневры уже 30 лет. Президент Международной военно-исторической ассоциации Александр Валькович не без гордости заявляет, что по количеству участников они самые масштабные в Европе.

- Каждая наша реконструкция уникальная, мы никогда не повторяемся, - рассказывает он. - И всегда следуем историческим фактам, добиваясь максимальной достоверности. Единственное, что не соответствует действительности, - это темп. Реальные сражения длились днями, а реконструкторы воспроизводят все этапы боя за пару часов.

Валькович признает, что реконструкция - очень дорогое хобби, поэтому ее любителей не так много, всего 10 тысяч на всю страну. Но те, кто "заболел" реконструкцией, уже не смогут без этого жить.

Справка "РГ"

В этом году гости фестиваля "День Бородина", который пройдет 1-2 сентября на Бородинском поле, смогут побывать в интерактивном лагере реконструкторов и своими глазами увидеть, как готовят оружие к сражению, кто пришивает пуговицы к мундирам и какую готовят еду, добиваясь исторической точности. Впервые на Бородинское поле приедут прямые потомки фельдмаршала Михаила Кутузова и генерала Николая Раевского. Ну а главное событие - историческая реконструкция, в которой примут участие 80 исторических клубов со всей страны, состоится 2 сентября.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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