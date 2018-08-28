Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно ездить по МЦК

Дополнительную меру соцподдержки получат жители Московской области старше 60 лет и региональные льготники, которые имеют право бесплатного проезда на метро. С 1 сентября они смогут бесплатно ездить по Московскому центральному кольцу, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

- Сегодня было принято постановление о введении данной льготы, - рассказала Фаевская журналистам после заседания правительства региона. По ее словам, правом бесплатного проезда на МЦК смогут воспользоваться более 1,6 миллиона жителей области. Среди них 1,37 миллиона пенсионеров старше 60 лет и 284 тысячи региональных льготников следующих категорий: почетные доноры СССР и России дети, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, лица, сопровождающие инвалидов первой группы или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, дети из многодетных семей и один из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок до 7 лет.

Для того, чтобы воспользоваться новой льготой, нужно перекодировать социальную карту жителя Московской области. Сделать это можно в любом территориальном управлении социальной защиты населения области или на 20 станциях метро, где установлены стойки перекодировки. "Они очень заметные, с понятной навигацией и установлены на тех станциях метрополитена, откуда есть выход к железнодорожным и автобусным вокзалам", - отмечает Фаевская. А к 1 сентября, когда начнет действовать новая льгота, 19 дополнительных стоек появится на всех крупных станциях метро с большим пассажиропотоком.

В областном минсоцразвития уточняют: тем льготникам, кто уже перекодировал карту ранее (услуга перекодировки стала доступна гражданам с 18 августа), второй раз идти в соцзащите или к стойкам не нужно. Уже записанный на карту бесплатный проход в метро будет действителен и для МЦК.