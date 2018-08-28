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28.08.2018 13:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин открыл парк 50-летия Октября после благоустройства

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев

После реконструкции на юго-западе Москвы снова открылся парк 50-летия Октября. В нем каждый день смогут гулять более 200 тысяч жителей проспекта Вернадского и Раменок. "Проект благоустройства мы обсуждали около двух лет, - отметил мэр Сергей Собянин, посетив обновленную зону отдыха. - Как видно, здесь постоянно проводят время люди всех возрастов. Значит, решения были правильными".

Фото: Сергей Михеев
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Зеленый массив на улице Удальцова создали к 50-й годовщине революции. С тех пор прилегающие районы настолько расширились, что пришлось подумать, как благоустроить парк. "Кто-то говорил - ничего не надо делать, что все замечательно, но были и те, кому нужны и детские площадки, и велодорожки, и уличная еда", - сказал Собянин, беседуя с отдыхающими. Все заявленное в парке появилось. Общая протяженность велодорожек здесь - почти 4 км, работают 12 велопарковок. И столько же современных детских площадок.

- Мы их все делали по ГОСТам, - рассказал мэр, отвечая на вопросы местных жителей. - Везде резиновая поверхность, чтобы дети не получали травм во время активных игр.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Помимо обычных качелей-каруселей в парке есть еще и собственный скалодром и скейт-парк. Кругом небольшие павильоны с кофе и едой. Но пожилых посетителей гораздо больше увлекает скандинавская ходьба, о правильной технике пенсионерам рассказывают инструкторы проекта "Московское долголетие".

Парк действительно преобразился и стал одним из лучших общественных пространств в Москве, где постарались учесть интересы всех отдыхающих.

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