Собянин открыл после реконструкции ландшафтный парк "Митино"

На северо-западе Москвы после реконструкции открылся ландшафтный парк "Митино". Это единственная в мегаполисе зона отдыха с археологическими выставками: здесь можно посмотреть на курганы и городища ХII века и увидеть предметы быта древних людей. Сегодня мэр Сергей Собянин лично объехал 140 гектаров парка на электрокаре и поздравил местных жителей с новым днем рождения любимого парка.

"Окончательно завершилось благоустройство одного из лучших в городе ландшафтных парков, - отметил мэр. - Это большая зеленая территория среди огромного жилого района с населением почти 200 тысяч человек". Кроме археологической тут очень развита спортивная составляющая. Универсальная спортплощадка летом принимает любителей нескольких видов атлетики, а зимой здесь появится искусственный каток. Как и в недавно открытом парке 50-летия Октября в Митине есть собственный скейт-парк, площадки для футбола, волейбола, воркаута.

Немало тут развлечений и для детей. В парке обустроили безопасные тарзанки и горки. Зимой их облюбуют ребята на санках и тюбингах. Спуск будет довольно крутым и эффектным, а обратно на верх посетителей доставят автоматические подъемники.