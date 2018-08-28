Собянин ввел бесплатный проезд в электробусах до 30 сентября

Проезд в электробусах, которые планируется запустить в Москве 1 сентября, будет бесплатным в течение месяца. Соответствующее распоряжение утверждено мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума столичного правительства.

Первые электробусы выдут на маршрут №73 (6-й мкр Бибирева - южный вестибюль ВДНХ). Также до конца года планируется запустить еще шесть маршрутов, проходящих через 22 района столицы. Ориентировочно это будут: автобус № Т25 "Проспект Буденного - метро "Лубянка" - Политехнический музей"; троллейбус № 83 "Уссурийская улица - метро "Преображенская Площадь"; троллейбус № 42 "Рижский вокзал - метро "Петровский парк"; троллейбус № 76 "Холмогорская улица - метро "ВДНХ" и троллейбус № 36 "Бескудниковский переулок - 1-я Останкинская улица". Точный перечень маршрутов позже утвердит приказом столичный департмент транспорта.

Напомним, в этом году Москва заключила договор на поставку 200 электробусов с ГАЗом и КАМАЗом по контракту жизненного цикла на 15 лет. Также до конца года столица планирует разыграть еще один конкурс на 100 электробусов. С 2021 года Москва откажется от закупок дизельных автобусов.