Утренняя газета для жителей российских регионов никогда не была неотъемлемой частью жизни. Поэтому сейчас, когда электронные СМИ множатся как грибы после дождя, завоевывая аудиторию, вопрос о том, будут ли печататься газеты - особенно те, что позиционируют себя как региональные и муниципальные СМИ - стал одним из самых важных для обсуждения на заседании профильного Экспертного совета в Курске.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, комментируя ситуацию с российскими СМИ в целом, обратил внимание на тот факт, что Россия осталась одной из немногих стран, сохранившей национальные средства массовой информации.

- Наши СМИ не стали частью гигантских зарубежных корпораций, - отметил он. - А ведь в других государствах мы наблюдаем процесс поглощения изданий гигантскими медиакорпорациями мирового масштаба.

При этом главную задачу современных СМИ Алексей Волин видит в повышении конкурентоспособности: будь то районная газета или федеральное издание.

- Удержать наш национальный суверенитет в области медиа мы можем исключительно в том случае, если наши СМИ будут интересны, если они сохранят свою аудиторию, будут экономически состоятельны, приспособятся работать в современных условиях и освоят все технические и технологические новшества, - добавил он.

О тенденции "ухода в интернет" в рамках заседания совета говорили и представители печатных изданий. Однако, как отметили эксперты, это не значит, что бумажная версия должна кануть в прошлое, и как доказательство тому - растущая подписка на печатные СМИ в некоторых регионах. Курская область по этому показателю была названа лидером: на тысячу жителей здесь приходится более 350 экземпляров газет.

- И это не простой показатель, - отмечает председатель профильного комитета Курской области Наталья Лымарь. - Газета приходит в дом, и ее может прочитать не только глава семьи, его супруга, но и дети: каждый найдет что-то свое на газетных полосах.

Коллег из других регионов интересовало и то, как реагируют куряне на растущую стоимость подписки. Оказалось, что решить проблему помогают в том числе и власти.

На тысячу жителей курской области приходится более 350 экземпляров газет

- Бывает такое, что люди из социально незащищенных категорий не могут себе позволить выписать газету, - пояснила Наталья Лымарь. - Тогда мы помогаем найти для них меценатов, которые соглашаются заплатить за подписку. Эта система прекрасно работает: люди не остаются без источника информации.

Нет в Курской области и проблем с доставкой прессы: представители других регионов озвучили эту претензию к почтальонам и признались - курянам по-доброму завидуют. Ведь именно здесь подписка на печатные издания выросла на три процента. На фоне общероссийской тенденции к снижению этого показателя Курская область выглядит весьма позитивно.

Представитель Почты России Марина Кислова отметила, что теперь акцент сделают и на розничной продаже печатных изданий в отделениях.

- Для операторов усовершенствовали программное обеспечение, чтобы они работали быстрее и четче, - отметила она. - Больше не будет лишних кликов, и специалист сможет предложить не только подписку, но и покупку газеты в розницу. Мы проследим, чтобы приоритет в выкладке изданий отдавали районным и региональным газетам. Ведь все мы знаем, что нельзя продать то, чего человек не видит.

Такое внимание к прессе, как отметил глава Курской области Александр Михайлов, неслучайно. Провести заседание Экспертного совета Алексею Волину он предложил еще в прошлом году - в рамках Среднерусского экономического форума, посвященного цифровизации экономики. Теперь же - когда вся страна отмечает 75-летие Победы в Курской битве - губернатор говорит о том, как ценно для власти сотрудничать со СМИ и поддерживать их, особенно печатные, ведь главная миссия - и власти, и журналистики - укреплять патриотический дух россиян.

- Откуда люди узнают о положении дел в мире, стране и Курской области? Из средств массовой информации, и у нас их много, - отметил он. - И сегодня, когда мы вспоминаем о событиях на Курской дуге, именно благодаря СМИ наши жители могут познакомиться с воспоминаниями участников и очевидцев тех кровопролитных сражений. Хочу сказать, что курская пресса делает все возможное для того, чтобы подвиг наших отцов и дедов не был забыт. Мы всегда ощущаем поддержку СМИ и в своей ежедневной работе - журналисты доносят до курян полную и точную информацию о том, что происходит в регионе. В сегодняшней информационной разноголосице люди должны знать, что реально сделано, что полезного привнесено.

Алексей Волин добавил, что главный враг СМИ - это скука и формализм, когда о патриотизме пишут "для отчетности".

- Мне поступили предложения - не буду называть от кого - о том, как освещать юбилей Победы в Великой Отечественной войне, который нам предстоит отметить, - привел пример замминистра. - И вот сразу стало понятно, что люди подошли к этому более чем формально. Предложили создать отдельный сайт, посвященный патриотическому воспитанию, а также - для освещения всех событий, связанных с Бессмертным полком. И видимо, эти люди не в курсе, что у Бессмертного полка уже есть сайт, а в соцсетях идет движение в его поддержку. История нашей страны - это то, чем интересуется каждый, но мы должны писать об этом нескучно, так чтобы человеку хотелось узнавать больше. Тогда читателю будет важно об этом прочесть, и ему станет интересно и само СМИ.