В Москве будут готовить помощников больничных священников

Сегодня в больнице примерно каждый третий пациент просит поговорить со священником. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Но пастырей в медучреждениях не хватает.

Поэтому в Москве объявлен набор на курсы помощников больничных священников. Лекции и практические занятия будут проходить в ЦКБ святителя Алексия. Выпускники курсов будут прикреплены к московским больницам в качестве волонтеров с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Первое занятие проведет как раз епископ Пантелеимон. А дальше на беседы со слушателями придут больничные священники, психологи, сестры милосердия. Планируется встреча с автором книги "Разлуки не будет", психологом, врачом- рефлексотерапевтом Фредерикой де Граф, много лет проработавшей в хосписах России и Англии.

Слушатели курсов должны иметь высшее образование, регулярно участвовать в церковных Таинствах, оптимальный возраст - от 25 до 50 лет.