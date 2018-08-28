В Москве может появиться "народный" каршеринг

В Москве может заработать сервис для сдачи своих автомобилей в краткосрочную аренду - "народный" каршеринг. Такими планами на совете экспертов по транспорту поделился кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин. "РГ" разбиралась, насколько реальна эта идея и чем она может быть полезна москвичам.

"Вы приехали на работу и ваша машина стоит, например, на платной парковке и съедает ваши денежки, - говорил Собянин. - А если ее сдать в краткосрочную аренду, то она, напротив, будет приносить прибыль". Он отметил, что организовать работу так уже пытаются в мире. Подобный сервис даже получил название Pear to Pear, что можно перевести как "человек человеку". Кто-то, у кого простаивает машина без дела, выставляет ее на общей виртуальной площадке - берите, кому надо, вот за такую цену. Например, у английского сайта Drivy в базе около 30 тысяч машин. По принципу работы это похоже на популярный сервис краткосрочной аренды жилья airbnb.com, где любой может сдать на сутки или дольше свою свободную комнату или квартиру.

Свои машины в аренду готовы сдавать десятки тысяч автовладельцев

Есть такой автосервис и в России - с его помощью машину можно взять на срок от суток. "Перед запуском мы сделали очень подробное исследование потенциальной аудитории, в том числе, сколько автовладельцев готовы отдавать в аренду свои машины, - рассказал Александр Ладыгин, гендиректор компании. - Оказалось, несколько процентов. Но в Москве более 3,5 миллиона машин и даже один процент - это уже 35 тысяч авто". Сервису более года, в его базе порядка 7 тысяч машин. В неделю прибавляется по 50-100 авто. Зарегистрировавшихся пользователей - около 20 тысяч.

Договор аренды заключается на сайте. Там же можно оформить однодневную страховку КАСКО, но ключи приходится передавать лично. Идею мэра восприняли с большим энтузиазмом - "Тяжело одному развивать целую отрасль, - говорит Александр. - Самое сложное объяснить, зачем это нужно пользователям".

Польза же очевидна. Во-первых, выбор машин. В любом каршеринге, даже самом крупном, набор марок ограничен. Как правило, компании закупают крупные партии одной модели. Премиум-марки приходится "ловить", стоят они дорого, да и не всем их дают в аренду. В "народном" каршеринге - машины на любой вкус, цвет и имидж и по весьма приемлемым ценам. Например, внедорожник "Тигуан" в сутки в среднем идет по 3800. Цены здесь ниже за счет того, что и парк не всегда новый, да и арендодатель почти не несет никаких накладных расходов - нет у него ни офиса, ни штата. В цену уже включены комиссии агрегатора.

Клиенты разные - кто-то берет машину, чтобы сделать за пару дней все накопившиеся дела, кто-то - съездить с семьей в небольшое турне, кто-то на рыбалку-охоту на внедорожнике. Минивэны и микроавтобусы в ходу у любителей съездить компанией на море. В остальном все, как в обычном каршеринге. Страховка, мойка, содержание, ремонт. Эвакуация в случае поломки - за счет хозяина машины, только бензин за счет арендатора.

С осени в компании планируют поэкспериментировать с дистанционным управлением - закупают оборудование, которое смогут у себя устанавливать владельцы машин. Когда оно появится, ехать с ключами никуда будет не нужно. Достаточно подойти с телефоном к машине, словом, как в обычном каршеринге. Это станет уже практически готовой системой, о которой говорил мэр.

Прямая речь

Константин Трофименко, директор центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики:

- Есть термин - шеринг-экономика. И есть прогноз, что экономика XXI века будет, в основном, такой. Любой дорогостоящий предмет, которым редко пользуются, станут брать в краткосрочную аренду. Понятно, как это реализовать. Остаются правовые вопросы - как застраховать, как разбирать в случае ДТП последствия. Но в целом в нашем законодательстве нет ничего, чтобы запрещало бы подобное.

Есть разве что психологический аспект отношения людей к коллективной форме собственности. Часто в каршеринге встречается варварское отношение к не своим машинам. Клиенты курят в салоне, оставляют мусор... И одно дело, когда машину курируют специальные службы, и другое - если она частная. Это совершенно другая ситуация, и требуется время, прежде чем люди будут морально к ней готовы.