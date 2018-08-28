В Москве начали испытание приподнятого пешеходного перехода

На Керченской улице на юго-западе Москвы начали испытание пешеходного перехода нового типа - приподнятого над землей.

По сути - это плоский холм в ширину зебры с примерно такой же высотой, как и лежачий полицейский. Место на Керченской улице выбрано неслучайно - рядом с инновационным переходом сразу несколько школ и детских садов. За последние три года здесь произошло пять ДТП с пешеходами.

"Он позволяет обеспечить безопасность пешеходов, водители снижают скорость, а общественный транспорт на нем не производит толчки и неудобства для пассажиров", - рассказал Андрей Алексеев, руководитель центра эксплуатации ЦОДД.

Похожие в Москве уже были - в центре города, их собирали из брусчатки. Новый сделан из резиновой смеси на основе стирольного каучука. Он быстро и просто собирается, служит 3-5 лет.

Испытания будут идти около месяца, затем примут решение о дальнейшем применении.