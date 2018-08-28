В Москве водители устроили массовую драку со стрельбой

На юге Москвы обычный дорожный конфликт привел к массовой драке и перестрелке.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, сигнал о происшествии поступил с Булатниковской улицы. Около дома N18 произошла драка, некоторые участники оказались вооружены. По предварительным данным, на месте "разборки" находились около 20 человек. Один из них получил огнестрельные и ножевые ранения и был госпитализирован. В клиники привезли также еще двоих пострадавших.

С места ЧП в полицейский участок доставили 18 человек.