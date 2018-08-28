Прошел год с момента ужесточения порядка регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Что изменилось за прошедший период? Корреспондент "РГ" выяснил, кто и как сражается с созданием фирм-"однодневок".

Директор по сходной цене

В Орле завели дело по нечасто применяемой статье 173.2 УК РФ. Она предусматривает ответственность за "предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице". Под следствие попала жительница Железнодорожного района. Знакомый бизнесмен попросил зарегистрировать на ее имя ООО для работы в строительной сфере, пояснив, что якобы не желает "светиться". За услугу заплатил 10 тысяч рублей. Такую же сумму обещал платить ежемесячно. Деньги сделали свое дело - женщина согласилась. Зарегистрировала фирму, стала учредителем и сама себя назначила директором, что разрешено законом. Но реально работать не стала, а это уже правонарушение.

- Установлено, что она не имела намерения заниматься предпринимательской деятельностью и управлять юрлицом, - рассказала старший помощник облпрокурора Татьяна Цуканова. - Однако по просьбе знакомого предоставила в налоговую службу свой паспорт и другие документы.

В Орловской области функции Единого центра регистрации (ЕЦР) исполняет Межрайонная налоговая инспекция N9. Ее сотрудники вносят сведения о юрлицах в госреестр. Они же проверяют достоверность данных и исключают компании из ЕГРЮЛ.

- Подозреваемая знала о том, что оформление юрлица на ее имя было формальным, - продолжает Татьяна Цуканова. - Ее паспорт был использован для регистрации ООО на подставное лицо.

Если номинальные учредитель и директор - разные люди, то на каждого из них могут завести уголовное дело. Однако практика показывает, что обычно это один и тот же человек. Кстати, "теневик" тоже попал под следствие - по статье 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц). Правоохранители выясняют, чем он занимался на самом деле.

Закон есть закон

Понятие "фирма-однодневка" появилось в 1990-е годы. Их создавали и создают до сих пор для ухода от налогов, хищения бюджетных средств и "отмывания" криминальных денег. В последнее время законодательство ужесточилось. Например, год назад вступила в силу новая редакция Закона N129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Она изменила порядок исключения организаций из ЕГРЮЛ. Такая мера применяется в случае, если в реестр внесена запись о недостоверности сведений в отношении какой-либо фирмы. У учредителя есть полгода на то, чтобы все исправить. Если не успеет, фирму исключат.

- Актуализация сведений о юрлицах - это одно из важнейших направлений нашей работы, - пояснила глава ЕЦР Ирина Уварова. - Она необходима для обеспечения участников гражданского оборота достоверной информацией и создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

Надо быть очень наивным, чтобы согласиться зарегистрировать фирму "по дружбе"

Необходимо это и для налогового администрирования. Серьезные поправки в федеральное законодательство были внесены в 2015 году. До того подставными лицами считали людей, которые не предполагали, что совершают преступление. Теперь закон подразделяет их на три категории. К первой относятся "лица, не имеющие цель управлять компанией". Согласие зарегистрировать на себя фирму, которой в реальности будет управлять другой, подводит учредителя под уголовную статью. Даже если об этом его попросил близкий родственник. Если формальный учредитель не знал, на что "подписывается", то его могут признать "лицом, введенным в заблуждение". Это - вторая категория. Тут ответственность не грозит, но сам факт "введения в заблуждение" доказать трудно: надо быть очень наивным, чтобы согласиться зарегистрировать фирму "по дружбе".

- Граждане должны понимать, что с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ они несут ответственность за деятельность организации, включая уголовную, - продолжает Ирина Уварова. - Это могут быть не только крупные штрафы и принудительные работы, но и реальные сроки заключения.

Прецедент имеется, хотя фигурант отделался "легким испугом". На днях суд вынес приговор жителю Орловского района, который за вознаграждение зарегистрировал фирму. Его наказали 220 часами обязательных работ. За решетку он не попал. Но теперь у него есть судимость.

Тайна московского ломбарда

Третья категория - это люди, чьими паспортными данными воспользовались для создания юрлица. Удивительную историю, например, поведали в регуправлении ФССП. Весной поступил исполнительный лист, выданный арбитражным судом Москвы. Жительницу села под Орлом обязали ликвидировать... ломбард, зарегистрированный на ее имя в столице в 2005 году. Арбитраж отвел на это полгода. Было возбуждено исполнительное производство. Жительница глубинки и понятия не имела, что уже более десяти лет в Москве работает учрежденная ею фирма.

- Она сообщила судебному приставу-исполнителю , что не имеет отношения к данной организации, - пояснила помощник руководителя УФССП по Орловской области Марина Курбатова. - Рассказала, что в 2004 году работала в Москве дворником без оформления трудового договора, предположив, что именно тогда кто-то воспользовался данными ее паспорта для регистрации ломбарда.

Ситуация неприятная, и в подобном случае, прежде всего, следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Также надо уведомить налоговый орган по месту регистрации юрлица и подать заявление в арбитраж. Это необходимо для приостановления исполнительного производства до завершения проверки, которую проводят правоохранительные органы. Все это пристав объяснил сельчанке, и она последовала совету.

- Было вынесено постановление об отложении исполнительных действий, - добавила Марина Курбатова. - Исполнительский сбор не выносился и штрафные санкции на гражданку не накладывались.

После этого случая приставы обратились к жителям региона. Тем, кто считает себя жертвами мошенников в подставных фирмах, они посоветовали не дожидаться судебных решений. Если есть подозрение, надо сразу обратиться в правоохранительные и регистрирующие органы.

Мертвые души

Ужесточение законодательства принесло положительный эффект. По данным Единого центра регистрации, в Орловской области за семь месяцев текущего года в ЕГРЮЛ было внесено 952 записи о недостоверности сведений о юрлицах. В 123 случаях истек шестимесячный срок для исправления данных. То есть в отношении 123 фирм уже принято решение о предстоящем исключении из реестра.

- Такая работа позволяет пользователям ЕГРЮЛ оценить возможного партнера и избежать заключения соглашений с потенциально рискованными контрагентами, - сообщил замначальника Межрайонной ИФНС N9 Михаил Мельников. - Оценить благонадежность можно с помощью онлайн-сервиса налоговой службы "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента".

Достаточно ввести название компании или ее ИНН. Кроме того, в регионе активно применяют норму, позволяющую ликвидировать фактические неработающие компании. Механизм регулирует все тот же Закон N129-ФЗ и статья 64.2 Гражданского кодекса РФ. Право исключать организации из ЕГРЮЛ дано налоговикам. Под такую меру подпадают юрлица, не представлявшие налоговую отчетность и не производившие операции хотя бы на одном банковскому счете в течение последних 12 месяцев. Такой же порядок применяется в случае, когда у компании нет денег на свою ликвидацию.

- Решение об исключении из реестра не принимается при наличии сведений о возбуждении производства по делу о банкротстве, - пояснил Михаил Мельников, - а также при поступлении мотивированного заявления от недействующего юрлица или кредиторов, чьи права и законные интересы затрагиваются.

В Орловской области в текущем году из ЕГРЮЛ исключено свыше 620 организаций, прекративших свою деятельность. А за последние три года исключено уже более 3,4 тысячи компаний. В УФНС отмечают, что это повысило достоверность реестра и снизило уровень миграции. Раньше подставные фирмы кочевали из региона в регион, заново становясь на учет в налоговых органах. Теперь совершить подобный трюк почти невозможно.