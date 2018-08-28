В ЦФО причиняемый предприятиями ущерб почвам ежегодно исчисляется сотнями миллионов рублей. Чтобы избежать наказания, нарушители идут на уловки. В регионах считают: чтобы избежать подобного в дальнейшем, необходимо внести изменения в федеральный закон "Об обороте земель сельхозназначения". Ситуацию изучил корреспондент "РГ".

От большого к малому

В июле жители Липецкой области начали жаловаться на дурной запах, который ветер приносит с территории Орловщины. Источник нашли быстро - поля в Краснозоренском районе. Там действует завод, производящий спиртовую продукцию, - он выпускает сырье для фармацевтики. Отходы производства обладают неприятным запахом. Их сливают на поля, попадают они и в водоемы.

- Находиться на нашей территории бывает почти невозможно, - рассказывает глава Лебяженского сельского поселения Сергей Елагин. - Неприятный запах, например, исходит от реки Полевые Локотцы.

Орловцы тоже не раз жаловались на "кровавый" цвет реки Любовши и исходящий оттуда неприятный запах. Прокуратура проводит проверку на предмет нарушения экологического законодательства. После того как эксперты дадут заключение, прокуроры поставят вопрос о наказании виновных.

Спиртовое производство работает с 2007 года. Жалобы поступают каждый год. Административное расследование провели и этим летом. Материалы передали в суд - сотрудники государственного земельного надзора требуют наказать нарушителя за порчу плодородного слоя почвы. Вот только под подозрение попал не завод, а его деловой партнер.

Оказывается, можно годами уходить от ответственности. Причем не нарушая закон. Еще десять лет назад завод арендовал земли сельхозназначения, на которые сливал отходы производства. В 2013 году на это обратили внимание Россельхознадзор и природоохранная прокуратура. Была проведена совместная проверка. По факту захламления земель к административной ответственности привлекли директора предприятия. Последнего оштрафовали на пять тысяч рублей. Ему же выдали предписание об устранении нарушений, которое не было исполнено. Спиртзавод и директора вновь оштрафовали. Но...

- После того случая завод перестал действовать как самостоятельный субъект, - пояснила помощник руководителя ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Ольга Чанова. - Отходы производства в качестве комплексных удобрений стали забирать некие предприятия, преимущественно с московской регистрацией, и поливать ими арендованные поля.

Расследование показало, что за последние пять лет на территории завода действовало шесть предприятий. Одно производит продукцию. Остальные приобретают у него отходы и в качестве удобрения вносят их на поля. Завод остался в стороне - вся ответственность по договорам ложится на соседей по цеху. Одну из фирм не раз штрафовали за изменение качественных характеристик почвы и несоблюдение требований о внесении удобрений. С начала 2017 года общая сумма наложенных на нее штрафов составила 930 тысяч рублей. Только в прошедшем июле компания заплатила 400 тысяч, причем постановление не обжаловала.

- Удобрения были внесены без агрохимического обследования сельхозугодий, - продолжает Ольга Чанова. - При осмотре участка были обнаружены лужи с комплексным удобрением, что говорит о неравномерном внесении его в почву.

Еще два столичных ООО в 2015-2016 годах вывозили отходы на поля Покровского района. Потребовалось время, чтобы доказать факт порчи плодородного слоя. Он был подтвержден в суде, а разбирательство пришлось проводить в Москве. Лабораторные исследования выявили загрязнение грунта марганцем, концентрация которого превысила допустимые нормы.

- Сумма ущерба, нанесенного почве, составила 110,4 миллиона рублей, - сообщила Ольга Чанова. - Суд обязал обе организации возместить указанную сумму в равных долях.

Но компании не спешили исполнять решение. А вскоре были установлены новые факты сброса отходов на поля. Очередным решением суда деятельность одной из фирм была приостановлена на 90 суток. Также ее обязали возместить ущерб в сумме 2,3 миллиона рублей в денежном эквиваленте и провести рекультивацию. Однако отходы как сливали на поля, так и сливают.

Разрешимые противоречия

Несовершенство законодательства позволяет годами вести судебные тяжбы и перекладывать ответственность на фирмы, якобы не связанные с производителем. Последнего уже не накажешь. Он отходы продает, что не запрещено, а вред окружающей среде наносят микропредприятия, которые в любой момент могут обанкротиться. В этом случае уже никто не понесет ответственность, никто не возместит ущерб, причиненный почве. К тому же малый бизнес защищен мораторием на проверки. Поэтому нагрянуть к ним с рейдом можно лишь после "сигналов" недовольных жителей. Вот регионы и призвали внести изменения в ФЗ "Об обороте земель сельхозназначения". Согласно ему землепользователи обязаны всего лишь "оказывать содействие проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического обследования земель сельхозназначения". Такая формулировка позволяет уклоняться от проведения обследований. Особенно остро проблема стоит в случае применения пестицидов и агрохимикатов.

- Неправильное использование химических удобрений наносит существенный вред почве, - поясняет начальник Орловского отдела госземнадзора Ольга Бавур. - Даже минеральные удобрения при неправильном применении способны наносить экологический ущерб.

Специалисты призывают обязать собственников и пользователей проводить почвенное , агрохимическое, фитосанитароное обследование земель за свой счет

По ее словам, в случае использования пестицидов и агрохимикатов землепользователь обязан провести предварительное обследование угодий на целесообразность их применения. Порядок регламентируют СанПиН 1.2.2584-10 и 2.1.7.1287-03. Однако эти правила вступают в противоречие с вышеуказанным законом - кто и за чей счет должен проводить обследование?

В ТУ Россельхознадзора полагают, что правовую коллизию устранит внесение изменений в статью 8 закона. Специалисты призывают обязать собственников и пользователей, включая арендаторов, проводить почвенное, агрохимическое, фитосанитарное и эколого-токсикологическое обследование земель сельхозназначения за свой счет.

- Бесконтрольное внесение удобрений, отсутствие лабораторного контроля качества земель и непонимание последствий неграмотного землепользования ведут к деградации и снижению плодородия почв, - продолжает Ольга Бавур. - Это также приводит к накоплению вредных веществ в продуктах питания, что может отрицательно отразиться на здоровье людей.

Еще одна проблема кроется в отсутствии разграничения использования земель по видам угодий. Среди них выделяют пашни, сенокосы, пастбища, залежи и многолетние лесные насаждения. Однако в информационных системах органов, которые отвечают за кадастровый учет и регистрацию, такого разграничения нет. Это позволяет собственникам использовать земли по своему усмотрению. Например, ценные пашни переводят в пастбища и сенокосы. Продуктивность почвы снижается на глазах, но проверяющие ничего не могут сделать. Проблема решится, если при постановке на кадастровый учет в систему будут вносить данные о видах угодий. Но для этого тоже следует изменить закон об обороте земель.

Санкций не хватает

Полномочия контроля за полями Россельхознадзору были переданы в 2008 году. Тогда главной задачей считалось вовлечение в оборот неиспользуемых земель. Почвы зарастали бурьяном. В Курской области насчитывалось 178 тысяч гектаров таких земель. За десять лет там введено в оборот 158 тысяч га. В Орловской области ввели 126,2 тысячи гектаров. Осталось 23,1 тысячи га неиспользуемых земель.

- Сегодня в регионах вопрос ввода в оборот заросших полей уже не стоит так остро, как раньше, - считает Ольга Бавур. - На первый план выходят проблемы, связанные с сохранением плодородия.

Суды обязывают нарушителей провести рекультивацию почв, но те продолжают сливать отходы в землю

Например, в Курской области на 400 тысяч рублей оштрафовали арендатора полей в Горшеченском районе. Как следует из решения суда, предприятие "допустило захламление участков, а также прилегающей к ним лесозащитной полосы бытовыми и производственными отходами, что привело к деградации земель и загрязнению почв тяжелыми металлами".

В 2017 году причиненный курским и орловским полям вред превысил 71,5 миллиона рублей. Суды удовлетворили 10 исков Россельхознадзора. В восьми случаях нарушителей обязали провести рекультивацию, стоимость которой оценена в 53,5 миллиона рублей. В двух случаях им надлежит выплатить возмещение вреда в местные бюджеты. В 2018 году сумма ущерба составила 31 миллион рублей.

По словам прокурора Орловской области Ивана Полуэктова, регион не входит в перечень территорий с неблагоприятной экологической обстановкой. Но так называемую негативную нагрузку от хозяйственной деятельности несут и атмосферный воздух, и водоемы, и земля. Последняя страдает не только от отходов и неправильного внесения удобрений.

- Регулярно пресекаются факты самовольного снятия плодородного слоя почв, - отмечает Иван Полуэктов. - По требованиям прокуроров уже проведены работы по рекультивации нарушенных земельных участков в Мценском и Орловском районах.

Землю портят дорожные строители, компании, строящие или реконструирующие магистральные трубопроводы, а также дельцы, незаконно добывающие полезные ископаемые. Ответственность предусмотрена серьезная. Так, за самовольное использование недр штраф для юридических лиц варьируется от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Однако на практике штрафуют обычно директора, который добровольно признает вину и выводит предприятие из-под удара. В этом случае санкции куда ниже - штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Словом, лазеек, позволяющих избежать или снизить наказание, немало. Нарушители знают об этом и пользуются ими весьма охотно.