Владимирские художники и ремесленники, занимающиеся народными промыслами, много лет не могут добиться официального трудового статуса. Помочь творцам вызвалось местное объединение предпринимателей - но и они не в силах преодолеть существующие бюрократические барьеры.

Художник без стажа

Суздальский резчик Игорь Фролов - человек известный. В 80-х годах прошлого века он возродил традиции резной иконы. Создал уникальную технику одного резца, позволяющую мастерам обходиться без громоздкого оборудования и заниматься своим делом в домашних условиях. Уроженец Нижнего Новгорода, Фролов организовал в родном городе и возглавил первый в России профсоюз мастеров декоративно-прикладного искусства. Выпустил четыре сборника пособий. Он участник многих выставок, его работы можно встретить в музеях. О его творчестве написаны три монографии и десятки статей. Более сорока лет мастер посвятил любимому делу, и продолжает трудиться, вот только официально числится неработающим.

Последняя запись в его трудовой книжке сделана в 1993 году. Тогда промышленные предприятия избавлялись от "социалки". И новые хозяева заводского очага культуры закрыли молодежный центр, где мастер обучал детей и взрослых людей старинному ремеслу.

- В 1991 году вышел закон об отмене тунеядства, и можно было трудиться без трудовой книжки. С тех пор я - сам по себе, - поясняет Фролов. - Когда мне выдавали медицинский полис, спросили: "Вы кто?". Говорю: "Художник". "Где работаете?" "Нигде". "Предприниматель?" "Нет". "Значит, неработающий". И дали мне полис как неработающему. Служба занятости занимаются безработными, соцзащита - инвалидами и пенсионерами, комитет по торговле - предпринимателями. Управление культуры тоже не уполномочено решать наши вопросы. А нам требуется социальный статус, который позволял бы обращаться в эти учреждения.

Определенности со статусом в сфере занятости не дает и членство в творческом союзе.

- У меня трудовая лежит дома с 1990-го года, - рассказывает заслуженный художник РФ Юрий Ткачев. - В советское время членам нашего союза насчитывали стаж творческой работы. Он считался с первой конкурсной выставки областного уровня. У меня он шел с начала 80-х годов прошлого века. С 1990-х этот порядок отменили, теперь такого стажа нет. Художники, которые занимаются только искусством, считаются неработающими.

Бизнес или творчество?

На вопрос о своем статусе Игорь Фролов отвечает: я - творческий работник. Этот ответ поначалу приводит столоначальников в замешательство, а потом ему предлагают зарегистрироваться предпринимателем.

- Какой из меня предприниматель, если я не могу планировать свой доход? - в свою очередь недоумевает резчик. - На заказ ничего не делаю, одну вещь могу выставлять три года. Кому нравится - покупают, что-то дарю или оставляю как образец...

Как ни парадоксально, но отстаивать свою причастность к творчеству в различных кабинетах приходится и профессиональным художникам. Творцы и чиновники говорят на разных языках. В региональном Союзе рассказывают такую историю. Пришел художник в налоговую, и его начали спрашивать, чем занимается. Говорит: "Картины пишу". "А чем живешь?" "Продаю и живу". Искали в своих реестрах "художника" - не нашли. Определили надомником.

Отстаивать свою причастность к творчеству в кабинетах чиновников приходится и профессиональным художникам

Как рассказала председатель Владимирского областного отделения ОООМСП "Опора России" Екатерина Краскина, законодательно наделить творческим статусом ремесленника или художника не может никто, кроме общественного объединения или профессионального союза. И в областной "Опоре" взялись за решение этой проблемы. Выпустили положение, и почти сотне человек присвоили статус "Мастер земли Владимирской" по разным творческим направлениям. Каждый получил специальное свидетельство с регистрационным номером, подписями и печатью.

- Один резчик по дереву из Владимира каждый год ездит с ним в Германию, и для него это свидетельство - официальный документ, - рассказала председатель объединение.

Статус - свидетельство общественного признания, но не менее важно его социально-экономическое сопровождение, которое общественники дать не могут.

Резчик Игорь Фролов не скрывает, что сменил Нижний Новгород на Суздаль не только по состоянию здоровья, но и из-за более благоприятных условий для самореализации. Здесь ему дали возможность экспонировать свои вещи в музее деревянного зодчества. В областной администрации помогли провести первую персональную выставку в Центре народного творчества. А после Международного фестиваля семейных династий "Вера, надежда, любовь", на котором семья Фроловых представляла Владимирскую область и заняла первое место в номинации "Творческие мастерские", возможности расширились. Но при этом, если в прошлом году им разрешали выставлять на уличном лотке свои произведения по субботам и воскресеньям, то в этом году администрация Суздаля приняла положение, по которому народные мастера могут экспонировать свои работы каждый день... до 10 сентября. А что потом?

- Конечно, приятно слышать: какие вы самородки, давайте, трудитесь дальше! - говорит мастер. - . А дальше мне некуда. Закон об авторском праве четко формулирует, что художник может копировать, продать или распространить свое произведение иным образом. Но прежде чем продать, он должен иметь такую возможность. А она нигде не прописана. К примеру, у нас есть постановление, что владельцы приусадебного участка имеют право на продажу излишков выращенной продукции. И для этого в каждом населенном пункте есть специально выделенные и оборудованные места. У меня тоже могут быть "излишки", которые могу продать. Но условий для этого у художников нет.

Место для творца

- Реальной поддержкой государства могла бы стать организация бесплатных мест продаж для мастеров - выставочных или ремесленных центров, причем на бойких местах, - разделяет эту позицию председатель региональной "Опоры России" Екатерина Краскина. - Большую наценку сегодня не сделаешь. Нужны огромные объемы. Поэтому все переключились на Китай. Там вещи очень дешевые, уйдут и с наценкой в 200 процентов. И наши мастера оказываются в явном проигрыше.

При этом она подчеркивает: если ты заработал, то должен делиться с государством. Если получил доход, обязан заплатить налог. Но по такому пути, считает Краскина, мало кто идет.

- Если, к примеру, продаете свою картину за 10 тысяч рублей, приплюсуйте к цене еще 10 процентов и продайте ее за 11 тысяч, а тысячу отдайте государству. Платить налоги должны все. Но большая часть мастеров работает "втемную", - сетует председатель "Опоры".

Что касается статуса, то, по мнению общественницы, если есть постоянный доход - логично открывать ИП и платить налог с оборота. Во Владимирской области установлена льгота для производителей: вмененный налог составляет не шесть, а четыре процента. Однако, независимо от оборота, даже при нулевой декларации, придется платить в социальные фонды.

Большие надежды областная "Опора" возлагает на Закон о самозанятости и предлагает включить ремесленников в соответствующий перечень. Позиция обкома профсоюза работников культуры аналогична: люди творческих профессий, которые сами себя обеспечивают, - самозанятые. Как рассказала председатель обкома Любовь Нефеденко, такое предложение владимирцы отправили в ЦК отраслевого профсоюза и Министерство культуры РФ. Предполагается также уравнять в правах членов творческих союзов и тех мастеров, кто не принят в союз, но живет за счет доходов от творческой деятельности.

- Это нужно сделать в связи с изменением законодательства, - пояснила Любовь Нефеденко. - Представители творческих профессий, не связанные трудовыми отношениями, - будь то писатели, художники, композиторы, всегда были на привилегированном положении. В советское время с них ничего не брали, вносили выплаты в социальные фонды "из общего котла". Конечно, сегодня ситуация иная, но особый статус надо сохранить.

Прямая речь

Виктор Калашников, искусствовед

- Вопрос о статусе членов творческих союзов, народных мастеров обсуждается уже четверть века. А люди находятся в подвешенном состоянии. Происходит подмена понятий. Художника, народного мастера пытаются рассматривать как коммерческую единицу. Нужно понимать, что художников нельзя ставить в положение коммерсантов и требовать работы на самоокупаемости. Искусство всегда нуждалось в поддержке и такую поддержку получало. Сегодня у творческих союзов нет особого статуса, фактически они приравнены к объединениям наподобие рыбаков и охотников. Но без охотников современное общество проживет, а вот без искусства...