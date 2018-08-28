Первая очередь микрорайона "Новая жизнь" в Белгороде постепенно заполняется жильцами. Совсем скоро новоселье справят все участники кооператива. Все они сначала радовались не только продуманной отделке квартир, но и обустройству микрорайона в целом. И вправду - оно радует глаз: газоны и уже подросшие деревья, цветники и клумбы, украшенными декоративным камнем, пешеходные дорожки, посыпанные мелким гравием - чтобы совмещать прогулки с массажем стоп. Однако, как оказалось позже, содержать все это - весьма и весьма дорого.

Когда кооператив "Новая жизнь" только создавали по инициативе региональных властей, его главной целью называли доступность жилья для молодых белгородских специалистов и их семей. В принципе, можно сказать, эта миссия выполнена: первоначальный взнос за квартиру, площадь которой в среднем составляет 30 "квадратов", члены кооператива внесли в сумме 400 тысяч рублей. Оставшиеся 800 им предстоит выплатить в течение пяти лет. В месяц выходит примерно 14,5 тысячи. В общей сложности, переплата за участие в "Новой жизни" не достигает и трех процентов, что и стало главным стимулом для многих белгородцев - попасть в программу хотели многие, а теперь проект растиражировали в районах области.

Жильцам первых домов предложили даже комплекты эргономичной мебели для малогабаритных квартир, чтобы никто не хлопотал, где достать шкафчики на крохотную кухню в студии. Однако мало кто подумал о том, что новое жилье, где лестничные клетки закрыты витражным стеклом, а у подъездов цветут требующие постоянного полива газоны и кустарники, нужно будет и содержать на высшем уровне. Чтобы "Новая жизнь" со временем не превратилась в обыденную.

В управляющей компании насчитали: чтобы поддерживать порядок в микрорайоне, собственники должны ежемесячно платить 37 рублей с квадратного метра жилой площади. Те, в свою очередь, возмутились. В соцсетях тут же вспыхнул скандал: вспомнили, что квартиры приобретались теми, кто не в состоянии взять дорогую ипотеку в банке. И если потенциальные жильцы рассчитывали на бюджетный вариант, то зачем кураторы проекта мостили необычной плиткой тротуары, сеяли газон и высаживали красивые клены с кронами-шарами? Но многие предпочли смириться: получилось, что за содержание общей территории домов придется ежемесячно выкладывать около тысячи рублей. Больше всего повезло тем, кто взял квартиры поменьше - 26 "квадратов".

- Это было бы смешно, когда бы не было так грустно, - отметил в беседе с "РГ" один из участников кооператива на условиях анонимности. - Когда пришел сюда перед заселением, ходил с открытым ртом. Как все красиво! Но потом пришло понимание, что все это надо содержать. Конечно, на наши деньги. И это правильно, я считаю: если платишь из своего кармана, то и более бережно относишься ко всей этой красоте. Просто почти тысяча в месяц - весомый "плюс" к платежу…

Петр Рощупкин - тоже новосел "Новой жизни" - рассказал, что в своем новом жилье доволен всем - от розеток в квартире до ландшафтного дизайна во дворе.

- Мы с женой очень рады, что попали в эту программу, - говорит он. - Я сам занимался электроникой и могу утверждать, что здесь все продумано до мелочей. Все светильники светодиодные, видно, что применили энергоэффективные технологии везде, где могли. И хотя мы рассчитываем, что эта квартира станет нашим транзитным жильем, - все равно очень довольны. А что до высокой цены за содержание... Могу привести пример моих родителей, которые в свое время получали квартиру в молодежном кооперативе. И как-то жильцы решили отказаться от управляющей компании. Думали, что и сами смогут выполнить какие-то работы: подмести или цветы полить. Все было хорошо ровно год, а потом дом пришел в упадок.

Чтобы поддерживать порядок, собственники должны ежемесячно платить 37 рублей с квадратного метра жилья

Глава компании-куратора "Новой жизни" Александр Славкин добавляет, что названную представителями управляющей компании стоимость услуг пересчитали сами много раз. И пришли к выводу, что цифра совершенно обоснованна.

- Дело в том, что здесь построены дома малой этажности, - пояснил Славкин. - Были бы высотки, цена за содержание распределилась бы на большее число квартир. Значительную часть в общем объеме затрат составляет расход на полив: это стоимость и воды, и самой услуги. К тому же особо ухода требует витражное остекление. Да и управляющая компания себе в убыток работать не будет.

И чиновники, и представители компании-куратора уверены, что с вводом второй очереди "Новой жизни", запланированном на будущий год, проблема может потерять остроту. За незначительно выросшую территорию для обслуживания управляющей компании будут платить почти в два раза больше жильцов: значит, цена для каждого станет ниже.

- Чтобы снять напряжение, мы решили дотировать эту статью расходов, - отметил Славкин.

С учетом этой помощи жильцы будут платить не по 37, а по 20 рублей с "квадрата" жилой площади. Возникает вопрос: как сохранить микрорайоны нового формата, если жильцам содержать их дорого, а дотировать не всегда получается?

Глава региона Евгений Савченко, посетив дома первой очереди, отметил, что застройщикам следует создавать собственные УК для обслуживания новостроек. Он уверен, что в таком случае строительные фирмы будут более ответственно подходить к своей работе - ведь содержать эти дома придется им же. К тому же нужен и орган местного самоуправления - чтобы каждый чувствовал себя хозяином в своем доме и дворе.

Примеры, когда строительная фирма продолжает следить за эксплуатацией возведенных кварталов, в Белгородской области уже есть: микрорайон "Улитка", где застройщик строит не только детские площадки, но и сады со школами, радует глаз цветниками и чистотой. Как уверяет замначальника департамента ЖКХ Сергей Никипелов, это не единичный случай.

- На жильцов, как правило, особо рассчитывать в деле содержания жилья не приходится. Практика создания ТСЖ себя не оправдала, - отметил чиновник.

- Это как в цепи: если одно звено выпадает, все разваливается. Если же говорить об управляющей компании от застройщика, то мы знаем не только позитивные примеры. Встречаются ситуации, когда УК представляет интересы не жильцов, а строителей.

И чиновники, и обитатели "Новой жизни" сошлись во мнении - рано или поздно каждому придется взять на себя ответственность за то место, где живет.