Береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер "Палладий"

В южной части Японского моря при выходе из Корейского пролива задержан танкер "Палладий" порта приписки Владивосток, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Судно было задержано береговой охраной Южной Кореи из-за долгов по зарплате морякам. "Палладий" попытался покинуть иностранный порт без оформления отхода и теперь буксируется патрульным кораблем обратно в Пусан. О ситуации уведомлено представительство МИД РФ во Владивостоке.

Ранее дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков (РПМ) получила обращение от пяти членов экипажа о том, что у них два месяца назад закончились контракты с работодателем. Они хотели бы списаться с судна, но владелец - компания "Дальтранс" - всячески избегал этого.

По словам главы регионального отделения РПМ Николая Суханова, профсоюз подготовил обращение в транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу. По морским правилам, расходы на приобретение билетов домой членам экипажа должен нести судовладелец. Но он заявляет, что у него нет на это средств.