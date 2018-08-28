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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер "Палладий"

Текст: Ольга Журман

В южной части Японского моря при выходе из Корейского пролива задержан танкер "Палладий" порта приписки Владивосток, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Судно было задержано береговой охраной Южной Кореи из-за долгов по зарплате морякам. "Палладий" попытался покинуть иностранный порт без оформления отхода и теперь буксируется патрульным кораблем обратно в Пусан. О ситуации уведомлено представительство МИД РФ во Владивостоке.

Ранее дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков (РПМ) получила обращение от пяти членов экипажа о том, что у них два месяца назад закончились контракты с работодателем. Они хотели бы списаться с судна, но владелец - компания "Дальтранс" - всячески избегал этого.

По словам главы регионального отделения РПМ Николая Суханова, профсоюз подготовил обращение в транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу. По морским правилам, расходы на приобретение билетов домой членам экипажа должен нести судовладелец. Но он заявляет, что у него нет на это средств.

Происшествия Правосудие Охрана порядка В мире Восточная Азия Южная Корея Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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