Из Якутии в Магаданскую область перевезли 25 молодых овцебыков. Новоселье стало частью государственной программы по сплошному заселению российской Арктики пока еще экзотическими для этих мест животными.

До Магадана отловленных в Анабарском улусе телят довезли на самолете "Ан-26", а оттуда вертолетом доставили на остров Завьялова, предварительно обследованный учеными.

Впрочем, вряд ли островная жизнь рогатых новоселов затянется надолго. Скорее всего, через несколько лет им станет тесно на ограниченном пространстве. Дело в том, что они быстро плодятся.

В Якутию несколько десятков этих животных были завезены с Ямала и Таймыра тремя партиями в 1994, 2010 и 2017 годах. Поначалу их ежегодно пересчитывали, но вскоре делать это стало практически невозможно. Овцебыки разбрелись по тундре, образовав несколько стремительно разрастающихся популяций. По оценкам экологов, поголовье уже превысило 2,5 тысячи, и ежегодный приплод достигает 20 процентов.

Разведение овцебыков считается очень выгодным в первую очередь из-за их уникальной шерсти. Но вообще в них ценится все - от рогов до копыт.

При этом они не мешают стадам северных оленей, поскольку питаются не ягелем, а травами.