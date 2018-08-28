Хабаровчане за два дня потратили на мороженое 13,6 млн рублей

В правительстве Хабаровского края подвели итоги Первого фестиваля мороженого, прошедшего в минувшие выходные. Как сообщает пресс-служба, мероприятие посетили больше 200 тысяч человек, в том числе и гости из Китая и Японии. Было предложено более ста видов холодного лакомства. Всего предприниматели продали 14,2 тонны мороженого на общую сумму 13,6 миллиона рублей.

Не остались без выручки и присоединившиеся к празднику шашлычники, пекари и другие рестораторы. Их доход составил больше пяти миллионов рублей.

Но не за все вкусное на празднике пришлось платить. В первый день гостей угощали созданным местным барменом Егором Сиротиным напитком кусун. В его состав вошли брусника, настойка березового гриба, сироп лимонника, лимонный сок, чабрец, дальневосточная роза и другие дикоросы. В результате была роздана 19931 порция, и зафиксирован новый рекорд России в категории "Самое массовое угощение холодным чаем". Теперь напиток собираются запустить в промышленное производство.

Во второй день рекордов на фестивале не ставили, но бесплатное угощение тоже раздавали. К обеду на праздник на вертолете прилетел волшебник и "наколдовал" 6 тысяч порций бесплатного пломбира. Его выдавали волонтеры.

Получить мороженое в подарок смогли и те, кто в очереди стоять не хотел. За участие в конкурсах ведущие давали "ледышки", обменять на десерт их можно было в центре выдачи призов. Оттуда забрали около десяти тысяч порций.