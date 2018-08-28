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28.08.2018 05:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приморские леопарды освоили новые территории проживания

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Леопарды - самые редкие крупные кошки планеты - обнаружены в заказнике "Полтавский", расположенном на севере Приморского края, сообщила "РГ" специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова. Раньше дальневосточные леопарды обитали только на юге региона. Но, видимо, рост численности позволил им осваивать новые территории.

Фото: Depositphotos.com
В России может появиться день леопарда

В заказнике леопардов обнаружили специалисты Амурского филиала WWF России с помощью фотоловушек, которые сфотографировали четырех редких кошек: трех взрослых особей и одного котенка. Это новые члены пятнистого семейства, их ранее не встречали и на "Земле леопарда".

- Природа откликается на человеческую заботу о ней: представителей вида становится больше, и звери даже возвращаются на территории, на которых их не видели десятилетиями. Мы видим, что происходит явное экспансивное расселение, - считает заместитель директора по науке нацпарка Евгения Бисикалова.

В планах специалистов Амурского филиала WWF России расширить территорию исследования еще дальше на север, где так же могут уже сегодня обитать дальневосточные леопарды.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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