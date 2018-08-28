Приморские леопарды освоили новые территории проживания

Леопарды - самые редкие крупные кошки планеты - обнаружены в заказнике "Полтавский", расположенном на севере Приморского края, сообщила "РГ" специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова. Раньше дальневосточные леопарды обитали только на юге региона. Но, видимо, рост численности позволил им осваивать новые территории.

В заказнике леопардов обнаружили специалисты Амурского филиала WWF России с помощью фотоловушек, которые сфотографировали четырех редких кошек: трех взрослых особей и одного котенка. Это новые члены пятнистого семейства, их ранее не встречали и на "Земле леопарда".

- Природа откликается на человеческую заботу о ней: представителей вида становится больше, и звери даже возвращаются на территории, на которых их не видели десятилетиями. Мы видим, что происходит явное экспансивное расселение, - считает заместитель директора по науке нацпарка Евгения Бисикалова.

В планах специалистов Амурского филиала WWF России расширить территорию исследования еще дальше на север, где так же могут уже сегодня обитать дальневосточные леопарды.