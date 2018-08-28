Убийство девочки под Хабаровском подросток совершил один

Следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства десятилетней девочки в селе Князе-Волконском Хабаровского края. Они отработали несколько версий произошедшего и установили, что преступление совершил один человек.

"В Интернете размещалась информация о том, что к убийству девочки причастна группа лиц. В круг подозреваемых действительно попали несколько человек. С каждым из них были проведены следственные действия. Подтвердилась причастность только 15-летнего обвиняемого", - сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Ранее уже сообщалось о том, что подросток дал признательные показания. Как выяснилось, девочка была его знакомой. Вечером 16 августа они встретились на улице, поссорились и юноша, разозлившись, убил ребенка.

Сейчас парень находится в следственном изоляторе.