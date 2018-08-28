Жителя Хабаровского края будут судить за угон тепловоза

В Хабаровский краевой суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя поселка Заветы Ильича, которого обвиняют в угоне локомотива-тепловоза (часть 1 статьи 211 УК РФ).

Как установили специалисты Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, ночью 19 января помощник машиниста тепловоза решил похитить дизельное топливо из стоявшего на прогреве локомотива.

"Поскольку к месту его стоянки подъехать на автомобиле не представлялось возможным, мужчина убрал из-под колесных пар тепловоза тормозные башмаки, препятствующие самопроизвольному движению подвижного состава и проник в кабину управления. Проехав 80 метров, он остановился возле автостоянки, слил топливо и бросил локомотив с работающими двигателями", - сообщается на сайте ведомства.

Нарушителю грозит восемь лет лишения свободы.