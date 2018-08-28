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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Хабаровского края будут судить за угон тепловоза

Текст: Дина Непомнящая

В Хабаровский краевой суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя поселка Заветы Ильича, которого обвиняют в угоне локомотива-тепловоза (часть 1 статьи 211 УК РФ).

Фото: depositphotos.com
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Как установили специалисты Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, ночью 19 января помощник машиниста тепловоза решил похитить дизельное топливо из стоявшего на прогреве локомотива.

"Поскольку к месту его стоянки подъехать на автомобиле не представлялось возможным, мужчина убрал из-под колесных пар тепловоза тормозные башмаки, препятствующие самопроизвольному движению подвижного состава и проник в кабину управления. Проехав 80 метров, он остановился возле автостоянки, слил топливо и бросил локомотив с работающими двигателями", - сообщается на сайте ведомства.

Нарушителю грозит восемь лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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