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28.08.2018 05:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Магаданской области в будущий экопарк заселили якутских овцебыков

Текст: Дина Непомнящая

На остров Завьялова, где будут создавать первый в Магаданской области экопарк, поселили 25 телят овцебыков, привезенных из Якутии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
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Малыши прилетели тремя рейсами Ми-8. Сейчас им предстоит пройти 30 дней карантина, чтобы адаптироваться к новым условиям. Животных поселили в большом загоне, деревянные стены которого должны оградить их от возможного нападения медведей.

- Телята чувствуют себя хорошо, несмотря на перелет из Арктики. Мы обязательно здесь оставим охрану, чтобы не было проблем с хищниками. Пока беспокоимся о том, как овцебыки перезимуют на новом месте, но, по информации ученых, проблем быть не должно. Кроме того, на острове отличная кормовая база, - рассказал инвестор проекта Игорь Донцов.

Вскоре эта территория, расположенная в Охотском море, в 50 километрах от столицы Колымы, должна превратиться в уникальный туристический комплекс.

- Это красивое место. Здесь есть что посмотреть: птичьи базары, лежбища сивучей. Можно увидеть касаток. Все это станет возможно благодаря морским экскурсиям. Сюда будет приятно приехать на несколько дней, - считает губернатор области Сергей Носов.

Глава региона также отметил, что в рамках этого проекта предстоит большая работа. Необходимо показать россиянам, что Магаданская область интересна для туризма. В будущем планируется сделать экотуры визитной карточкой этой территории.

Кстати

Остров Завьялова стал третьим островом в России наряду с островами Врангеля и Бегичева, где теперь живут овцебыки. Позже для развития проекта экопарка сюда собираются заселить снежных баранов и северных оленей.

Общество Природа Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область ДФО Якутия
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