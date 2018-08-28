В пятом районе Приморья из-за паводковой обстановке введен режим ЧС

Во вторник из-за ухудшения паводковой обстановки в Черниговском районе объявлена чрезвычайная ситуация, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее режим ЧС был введен в Уссурийском городском округе, Михайловском Октябрьском и Надеждинском районах.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александра Каплунова, вечера пик паводка пришелся на Надеждинский и Черниговский районы, сегодня ухудшилась обстановка в Черниговском районе. Всего в крае подтопленными остаются 180 жилых домов и 398 придомовых территорий в 13 населенных пунктах пяти муниципалитетов Приморья.

- В школе №8 села Черниговка развернут пункт временного размещения, но пока в него никто не обратился. На подмытых участках дорог работает "Примавтодор”, ситуация находится под контролем, - говорит директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.

Александр Каплунов и Юрий Журавель подчеркнули, что во всех пострадавших районах продолжаются аварийно-восстановительные работы, идет оценка поврежденного имущества и сельхозугодий - действует 71 оценочная комиссия.

Паводок в южных районах края вызван сильными дождями тайфуна Soulik, которому был присвоен номер 19. Между тем, по мнению главного приморского синоптика Бориса Кубая, текущая рабочая неделя будет устойчиво дождливой. Но и с началом осени вздохнуть облегченно не придется. 20-й в этом году тайфун "Симарон" миновал Приморье. Но на синоптической карте образовался новый "Джебу", 21-й в этом сезоне.

- Будем за ним следить, пока бы не хотелось говорить, что он выйдет на Приморье. Но опять-таки ситуация настораживающая, - говорит очень аккуратный в прогнозах Борис Кубай.