Житель Магадана на семь лет отправится в колонию за сбыт наркотиков

Магаданский городской суд признал 25-летнего местного жителя виновным в незаконной пересылке и сбыте наркотических средств в крупном размере (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). Мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

"Через водителя маршрутного такси он переправил своему знакомому в поселке Мяунджа Сусуманского района наркотическое средство синтетического происхождения массой 0,8 грамма", - сообщили в городской прокуратуре.

Как выяснилось, перевозивший груз мужчина о его содержании не догадывался.

Подсудимый свою вину признал. Приговор вступил в законную силу.