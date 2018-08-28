Дмитрий Медведев встретился с врио главы Нижегородской области

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

Главу правительства интересовало, как регион подготовился к новому учебному году. Никитин сообщил, что в сентябре в области начнут учебу около 327 тысяч детей, в том числе в четырех новых школах. "До 2020 года планируем ввести 13 учебных заведений. Это где-то на 7 тысяч обучающихся", - уточнил врио губернатора планы администрации.

Нижегородцы, рассказал Глеб Никитин, часто жалуются на плохое состояние учебных учреждений. "Около 30 процентов школ требуют соответствующих вложений. В этом году мы начали эту работу. За счет области выделено 438 миллионов рублей", - заявил он.