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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Школьная пора

Дмитрий Медведев встретился с врио главы Нижегородской области
Текст: Сергей Белов
Российская газета - Столичный выпуск №7653 (190)
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.
Дмитрий Медведев принял Глеба Никитина в своей резиденции в подмосковных Горках. Фото: РИА Новости Дмитрий Медведев принял Глеба Никитина в своей резиденции в подмосковных Горках. Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев принял Глеба Никитина в своей резиденции в подмосковных Горках. Фото: РИА Новости

Главу правительства интересовало, как регион подготовился к новому учебному году. Никитин сообщил, что в сентябре в области начнут учебу около 327 тысяч детей, в том числе в четырех новых школах. "До 2020 года планируем ввести 13 учебных заведений. Это где-то на 7 тысяч обучающихся", - уточнил врио губернатора планы администрации.

Дмитрий Медведев назначил двух заместителей министра просвещения РФ

Нижегородцы, рассказал Глеб Никитин, часто жалуются на плохое состояние учебных учреждений. "Около 30 процентов школ требуют соответствующих вложений. В этом году мы начали эту работу. За счет области выделено 438 миллионов рублей", - заявил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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