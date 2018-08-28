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28.08.2018 10:43
Проект: В регионах

Мы заботимся о вашем будущем

Как негосударственные пенсионные фонды работают с накоплениями граждан
Текст: Петр Сидоров (Казань)
Российская газета - Экономика Поволжья №7652 (189)
Во сколько лет необходимо задуматься о будущей пенсии, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, и стоит ли во всем полагаться на государство, в интервью "РГ" рассказала глава Национального НПФ Эльвира Розяева.
Фото: Пресс-служба ННПФ Эльвира Розяева: Более 20 лет Фонд сохраняет и приумножает пенсионный капитал для молодежи и выплачивает пенсию людям в возрасте. Фото: Пресс-служба ННПФ
Эльвира Розяева: Более 20 лет Фонд сохраняет и приумножает пенсионный капитал для молодежи и выплачивает пенсию людям в возрасте. Фото: Пресс-служба ННПФ

Что вы вкладываете в понятие "уверенность в завтрашнем дне"?

Эльвира Розяева: Согласно опросам ВЦИОМ, большинство россиян считает, что о пенсии должно заботиться государство. И это притом, что у нас сегодня есть много других возможностей самостоятельно увеличить свой пенсионный капитал. Чем раньше вы начнете заботиться о своем благополучии на пенсии, тем с большей уверенностью сможете смотреть в будущее, обеспечив себе достойный уровень жизни на пенсии.

Как известно, правительство приняло решение заморозить пенсионные накопления с 2014 года. Нужно ли спустя столько лет беспокоиться об их судьбе?

Эльвира Розяева: Действительно, с 2014 года работодатель отчисляет за работника средства только в страховую часть пенсии. Но надо понимать, что накопительная пенсия есть у всех граждан от 1967 года рождения и моложе. Она формировалась за счет отчислений работодателей и инвестиционного дохода, начисленного пенсионным фондом. Чем старше человек и чем больше платит за него работодатель, тем солиднее сумма счета его накопительной пенсии, даже с учетом заморозки.

Важно уберечь накопления от инфляции и постараться их приумножить. Приумножение накоплений обеспечивают пенсионные фонды. Чем эффективнее работает фонд, вкладывая пенсионные накопления своих клиентов в различные финансовые инструменты, тем больше будет пенсия клиента.

Разные фонды зарабатывают для клиента с разной эффективностью. Как выбрать лучший?

Эльвира Розяева: Есть несколько критериев для выбора негосударственного пенсионного фонда. Во-первых, надо обратить внимание на акционеров фонда. Крупный акционер - важный фактор успеха. Основные акционеры Национального НПФ - это хорошо знакомые жителю Татарстана крупнейшие компании ПАО "Татнефть", ПАО Банк Зенит, АБ "Девон-Кредит" (ПАО), ПАО "Нижнекамскнефтехим", АО "Управляющая компания "Татэнерго", ПАО "Казаньоргсинтез" и другие. Отмечу, что основные акционеры Национального НПФ не менялись с момента создания Фонда.

Во-вторых, надо посмотреть, есть ли у фонда рейтинг от аккредитованного Банком России агентства. Таких агентств всего два - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и Эксперт РА. У Национального НПФ есть рейтинг на уровне ruAA, что означает высокий уровень надежности, прогноз стабильный.

В-третьих, обратите внимание на доходность инвестирования. В 2017 году Национальный НПФ стал лидером по доходности от инвестирования пенсионных накоплений среди крупных фондов (с числом клиентов от 100 тысяч человек) - 12,15 процента.

За девять лет, с 2009 по 2017 год, Национальный НПФ удвоил пенсионные накопления своих клиентов. Накопленная доходность за этот период составила 125,25 процента. Это значительно выше показателя инфляции в том же периоде (93,53 процента). Стоит обратить внимание также на опыт работы фонда. Национальный НПФ с 1997 года уже более 20 лет заботится о будущем своих клиентов.

После изучения вопросов надежности и доходности следует обратить внимание на уровень предлагаемого сервиса. Для удобства наших клиентов в Рес­публике Татарстан открыты филиалы и представительства Фонда.

Работает многоканальная бесплатная телефонная линия для консультаций и поддержки наших клиентов (8-800-555-999-1). Состояние своего пенсионного счета наши клиенты могут контролировать через Личный пенсионный кабинет на сайте Фонда www.nnpf.ru.

Может ли человек сам себе копить на пенсию?

Эльвира Розяева: Конечно, да! Более того, чем раньше вами будет принято решение о "второй пенсии" по программам негосударственного пенсионного обеспечения, тем больше вы сумеете накопить! Национальный НПФ предлагает личные пенсионные программы для разного уровня дохода. Доходность по программам негосударственного пенсионного обеспечения в 2017 году составила 11,53 процента, это один самых высоких показателей среди пенсионных фондов.

Какова гарантия сохранности средств в негосударственных пенсионных фондах?

Эльвира Розяева: Национальный НПФ - участник системы гарантирования прав застрахованных лиц, специальной государственной программы, которая осуществляется Агентством по страхованию вкладов по аналогии с банковской системой гарантирования. Включение НПФ в эту систему означает, что пенсионные накопления граждан находятся под защитой государства.

Поздравление

Эльвира Розяева, глава Национального НПФ:

- От всей души поздравляю жителей Татарстана с Днем респуб­лики. Желаю всем здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Именно заботой о будущем жителей республики мы занимаемся уже более 20 лет - Фонд сохраняет, приумножает пенсионный капитал для молодежи и выплачивает пенсию людям в возрасте.

Справка

Акционерное общество "Национальный негосударственный пенсионный фонд" - один из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов, ведущий свою деятельность с 1997 года. Фонд имеет лицензию №288/2 на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Национальный НПФ входит в ТОП-15 НПФ по основным показателям деятельности:

- 389 тысяч клиентов Фонда;

- 35,5 миллиарда рублей пенсионных активов под управлением Фонда;

- 6,6 миллиарда рублей пенсионных выплат за весь период работы Фонда;

- 52 тысячи человек получают пенсию от Национального НПФ.

Национальный НПФ заботится о вашем будущем. Достойной пенсии достоин каждый!

*Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.
 

Лицензия № 288/2 ФСФР РФ. На правах рекламы

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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