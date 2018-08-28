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28.08.2018 12:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермский театр объявил кастинг черных котов

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Пермский театр "У Моста" объявил кастинг на роль Малыша Томаса в спектакле "Лейтенант с Инишмора".

Фото: depositphotos.com
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Главным нюансом открытой вакансии является то, что исполнитель роли должен быть черным котом.

Как пояснили РГ в театре "У Моста", принять участие в кастинге может любой черный кот без специальных навыков дрессировки.

Но при этом от Малыша Томаса, любимца главного героя спектакля, требуется покладистость: в нужный момент кот должен выйти на сцену и попробовать корм с ладони актера.

Победителя кастинга администрация театра готова будет назвать 8 сентября.

Общество Природа Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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