Пермский театр объявил кастинг черных котов

Пермский театр "У Моста" объявил кастинг на роль Малыша Томаса в спектакле "Лейтенант с Инишмора".

Главным нюансом открытой вакансии является то, что исполнитель роли должен быть черным котом.

Как пояснили РГ в театре "У Моста", принять участие в кастинге может любой черный кот без специальных навыков дрессировки.

Но при этом от Малыша Томаса, любимца главного героя спектакля, требуется покладистость: в нужный момент кот должен выйти на сцену и попробовать корм с ладони актера.

Победителя кастинга администрация театра готова будет назвать 8 сентября.