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Проект: В регионах

Кладовая природы

"Уралкалий" продолжает строительство нового рудника
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья №7652 (189)
Компания "Уралкалий" продолжает строительство шахтных стволов N 1 и 2 в южной части шахтного поля СКРУ-2.
"Уралкалий" продолжает строительство шахтных стволов N 1 и 2 в южной части шахтного поля СКРУ-2. Фото: ПАО "Уралкалий" "Уралкалий" продолжает строительство шахтных стволов N 1 и 2 в южной части шахтного поля СКРУ-2. Фото: ПАО "Уралкалий"
"Уралкалий" продолжает строительство шахтных стволов N 1 и 2 в южной части шахтного поля СКРУ-2. Фото: ПАО "Уралкалий"

Инвестиции в реализацию проекта строительства нового рудника составят около 50 миллиардов рублей. Генеральным подрядчиком строительства стволов является немецкая компания "Тиссен Шахтбау ГмбХ".

Всего на новом руднике будет построено два вертикальных шахтных ствола. Ствол N 1, скиповой, глубиной 385 метров, предназначен для выдачи на поверхность сильвинитовой руды, подачи в рудник свежего воздуха и закладочного материала по трубопроводам. Ствол N 2, клетевой, глубиной 349 метров, будет использован для спуска и подъема персонала, материалов и оборудования.

Проходка шахтных стволов осуществляется с применением метода заморозки горных пород. Для этого по окружности каждого ствола пробурено 44 замораживающие скважины глубиной 180 метров каждая. Применение метода замораживания позволяет безопасно возводить шахтные стволы в сложных горно-геологических условиях Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Перед началом проходки стволов на новом руднике СКРУ-2 были выполнены большие объемы подготовительных работ. На производственной площадке построены вспомогательные сооружения, временные площадки для складирования оборудования, материалов и вынимаемого грунта. Смонтированы и запущены в работу установка подготовки хладагента и его закачки в замораживающие скважины, установка приготовления бетона, построены временные надшахтные здания стволов N 1 и 2.

- "Уралкалий" активно ведет строительство нового рудника на втором соликамском рудоуправлении, - отметил генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов. - Реализация этого проекта позволит компании сохранить лидирующие позиции на мировом калийном рынке, обеспечит несколько тысяч рабочих мест, а также внесет существенный вклад в социально-экономическое развитие Соликамска и Пермского края.

- Для компании "Тиссен Шахтбау ГмбХ" участие в столь масштабном и амбициозном проекте "Уралкалия" является большой честью, - говорит советник генерального директора ООО "Тиссен Шахтбау ГмбХ" Хандке Норберт. - Наша компания обладает большим опытом в строительстве шахтных стволов, и мы уверены, что самые передовые технологии, используемые в мировой практике, которые мы применяем при возведении нового рудника, будут способствовать успешной реализации проекта.

Справка "РГ"

Мощность нового рудника составит 10 миллионов тонн руды в год. Реализация проекта позволит заменить выбывающие запасы действующего рудника СКРУ-2. На обогатительную фабрику СКРУ-2 сильвинитовая руда с нового рудника будет транспортироваться по конвейерному тракту протяженностью 3,4 километра. Предполагаемый срок отработки нового рудника - около 40 лет. 

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